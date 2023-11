Kuvataiteilija Lauri Anttilan elämäntyötä taiteen opettajana juhlistava näyttely avautuu Kuva/Tilassa

Hommage à Lauri Anttila -näyttelyssä käännetään katse kuvataiteilija Lauri Anttilan (1938–2022) vaikutukseen nuorempien taiteilijasukupolvien työssä. Näyttely on osa Taideyliopiston Kuvataideakatemian 175-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa, ja se on avoinna 1.12.2023–14.1.2024 Kuva/Tilassa, Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella.

Lauri Anttilan oma taiteellinen työskentely ulottui 1960-luvulta 2020-luvulle johdonmukaisena ja samalla jatkuvasti uudistuvana, mutta hänen taiteelleen on omistettu vain yksi museonäyttely 20 vuotta sitten Turun taidemuseossa. Työskentelyssään Anttila tutki luonnon ja kasvun, tieteen ja tekniikan ilmiöitä. Hän pohti havainnon edellytyksiä ja kielen ja kulttuurin vaikutusta maailman tulkintaan.

”Anttilalle taide oli uteliaisuuteen pohjaavaa maailman tutkimista, joka suuntautui sekä historiaan että tulevaisuuden kuvitteellisiin todellisuuksiin. Hän toi taiteeseen käsitteellisen asenteen ja synnytti kuvallista ajattelua, jossa yksityiskohtia yhdistelemällä tavoiteltiin suurempaa ymmärrystä ja jossa taide ja tiede olivat luontevassa vuoropuhelussa keskenään" sanoo Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson, joka on koonnut näyttelyn yhdessä taidehistorian ja -teorian professori Riikka Stewenin kanssa.

Hommage oli yksi Anttilan työskentelymetodeista – tämä näyttely on kunnianosoitus Lauri Anttilalle itselleen. Anttilan vaikutuspiiriin kuuluvien taiteilijoiden teokset käyvät näyttelyssä hienovaraista dialogia tämän taiteen teemojen ja metodien kanssa. Anttilan hengessä kuljetaan niin Marsissa, New Yorkissa ja Islannissa kuin kansalaissodan julmien kohtaloiden merkitsemissä maisemissa Inkoossa. Näyttelyssä on mukana kaksi Lauri Anttilan teosta: Hopi Water (1990) ja A Walk in Romford (1991).

Lauri Anttilan elämäntyö opettajana on mittava. Anttila opetti useiden vuosikymmenien ajan Taideteollisessa korkeakoulussa ja Kuvataideakatemiassa. Kuvataideakatemiaan hän perusti tila-ajan opetusalueen, jossa 1980-luvun loppupuolelta lähtien oli mahdollista opiskella uusia, nykytaiteen kehityksen kannalta olennaisia välineitä, ja rehtorina hän oli vuosina 1988–1994. Hänen luentonsa ovat inspiroineet taiteilijasukupolvia 1970-luvulta lähtien. Anttila näki nuoret taiteilijat vertaisinaan ja osasi hienovaraisella tavallaan osoittaa jakavansa heidän mielenkiintonsa maailman ilmiöihin. Tällainen pedagoginen lähtökohta selittää osaltaan, miten monenlaisia taiteen tekemisen tapoja hän omalla keskustelevalla asenteellaan osoitti mahdollisiksi.

Näyttelyn taiteilijat:

Lauri Anttila, Lauri Astala, Euro & Kiiveri, Shoji Kato, Petri Kaverma, Jussi Kivi, Tuomas A. Laitinen, Minna Långström, Tuula Närhinen, Marjatta Oja, Katarina Reuter, Leena Saarinen, Jyrki Siukonen, Markus Tuormaa, Elina Vainio, Milja Viita, Marko Vuokola

Media voi tutustua näyttelyyn ennakkoon torstaina 30.11. klo 13–15. Pyydämme ilmoittamaan saapumisesta viimeistään tiistaina 28.11.: kuva.viestinta@uniarts.fi.

Hommage à Lauri Anttila 1.12.2023–14.1.2024, Kuva/Tila, Sörnäisten rantatie 19. Avoinna ti–su 11–18 (suljettu 6.12. ja 22.12.23–5.1.24). Vapaa pääsy. kuvatila.uniarts.fi.