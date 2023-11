KUTSU 21.11.: Pk-sektorin vastuullisuusbarometrin tulosjulkistus

Mediainfo 8.11. – EK julkistaa ilmastokantansa vuoteen 2040 6.11.2023 07:49:00 EET | Kutsu

MEDIAKUTSU: EU valmistelee ilmasto- ja energiapolitiikan uutta aikakautta – Elinkeinoelämä julkistaa ilmastokantansa vuoteen 2040 Aika: ke 8.11. klo 10.30–11.30 (Suomen aikaa) Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus EU:ssa valmistaudutaan ilmastopolitiikan seuraavaan vaativaan vaiheeseen: komissio valmistelee ensi keväänä annettavaa ehdotusta siitä, millaiset uudet päästötavoitteet EU:lle asetettaisiin vuodelle 2040. Odotettavissa on EU:n päästövähennystavoitteen huomattava kiristäminen nykyisestä 55 prosentista. Samalla on uudistettava laajasti myös EU:n energia- ja ilmastopolitiikan keskeisiä työkaluja. Isoja avoimia kysymyksiä liittyy mm. EU:n päästökaupan tulevaisuuteen, kun kaupattavien päästöoikeuksien määrä hupenee kohti nollaa. Suomella on nyt vaikuttamisen paikka, sillä vuoteen 2040 ulottuva lainsäädäntötyö vaikuttaa monin tavoin vihreän siirtymän toteuttamismahdollisuuksiin ja yritystemme kilpailukykyyn. Meillä on monia erityiskysymyksiä, joille on haettava laajempaa vaiku