Helsingin museoiden ja kulttuurikeskusten joulu koostuu kymmenistä tapahtumista ympäri kaupunkia – luvassa konsertteja, joulumyyjäisiä ja lasten ohjelmaa

Helsingin kulttuurikeskuksissa virittäydytään juhlatunnelmaan joulukuun alusta alkaen. Runsainta ohjelmatarjonta on Malmitalolla, jossa nähdään useita tapahtumia joka viikko. Joulun ajan avaa la 2.12. klo 12–16 Malmitalon maksuton perhepäivä, jonka ohjelmassa on muun muassa joulusukka-, minikranssi ja grafiikkatyöpajat ja Tanssiteatteri Raatikon lastenesitys. Lauantaina 9.12. on vuorossa perinteisiille joululauluille ja runoille omistettu Joulutarina-konsertti, jossa kertojan äänenä toimii näyttelijä Eija Ahvo, ja ke 13.12. svengataan The Great Helsinki Swing Big Bandin menevässä joulukonsertissa.

Taiteilijaryhmä Vieno Motorsin visuaalista ja kokemuksellista kukkaspektaakkelia hämmästellään la 9.12. ja pe 15.12. Malmitalon joulunalusaika huipentuu keskiviikon 20.12. perinteiseen joulupuurohetkeen, jossa on tarjolla maksuton puuro kolmellesadalle ensimmäiselle vieraalle. Illan päättää laulajalegenda Pepe Willbergin & Joulukvartetin konsertti.

Yhteislaulutuokioita ja suosikkiartistien konsertteja

Kanneltalon joulu käynnistyy Marttojen joulumyyjäisillä la 2.12. klo 11–14. Muusikkopariskunta Johanna ja Mikko Iivanainen kutsuu yleisön rauhoittumaan perinteikkäiden joululaulujen äärelle pe 8.12., ja Nukketeatteri Sampon rakastetut nukketeatterikonsertit levittävät joulumieltä Kanneltalon (ke 13.12.) lisäksi myös Itäkeskuksen Stoaan (to 14.12.).

Vuotalon joulu tarjoaa juhlakauden ohjelmaa kahdella kotimaisella kielellä. Den mysiga julkonserten la 2.12. tuo lavalle muun muassa näyttelijä-laulaja Nicke Lignellin, ja itsenäisyyspäivän etkoja vietetään ti 5.12. Mari Palon joulukonsertissa. Perheen pienimpiä viihdyttävät puolestaan suomen- ja ruotsinkieliset maksuttomat jouluelokuvat (ke 13.12. ja ke 20.12.) sekä suositun Mimmit-lastenmusiikkiyhtyeen kaksi keikkaa la 16.12.

Maunula-talolla lauletaan jouluisia yhteislauluja ti 12.12., ja Annantalolla nähdään ti 12. – to 14.12. ystävällisyyttä ja taikaa pursuava koko perheen nukketeatteriesitys Hämärinkäinen, joka perustuu Mila Teräksen ja Karoliina Pertamon samannimiseen kirjaan. Kulttuurikeskusten joulunajan tapahtumiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa tapahtumat.hel.fi.

Kaupunginmuseon joulu alkaa myyjäisistä

Helsingin kaupunginmuseon joulukausi avataan la 18. – su 19. marraskuuta klo 11–18, jolloin museossa vietetään suosittuja joulumyyjäisiä. Jouluostosten lomassa voi nauttia kiireettömästä tunnelmasta, musiikista ja kahvila El Fantin herkuista.

Koko perheen joulutapahtuma Pikkuisten joulu täyttää museon lämpöisellä tunnelmalla la 2.12. klo 12–15. Tapahtumassa voi tavata joulupukin, tanssia jouluisessa diskossa ja seurata nukketeatteriesitystä. Lasten kaupungin mummolassa autetaan mummoa jouluaskareissa, ja työpajoissa askarrellaan pakettikortteja tai kartonkisia piparkakku-ukkoja.

Kaupunginmuseon jouluun kuuluu olennaisesti myös musiikki. Torstaina 7.12. Lasten kaupungin 1930-luvun kansakoululuokassa lauletaan nostalgisia joululauluja. Laulattajina ja jouluilon tuojina toimivat muusikot Sofia Finnilä ja Veera Railio. Helsingin kaupunginmuseoon ja joulutapahtumiin on vapaa pääsy.

Vanhan ajan joulutunnelmaa ja jouluisia matineoita

Ruiskumestarin talon joulukausi alkaa ke 29.11., jolloin pieni puutalokoti somistetaan 1800-luvun puolivälin jouluasuun. Sunnuntaina 10.12. klo 12–15 kamareissa valmistellaan joulua 1800-luvun tapaan, tehdään haarukkapitsiä ja askarrellaan joulukuusenkoristeita. Museon pihalla kuullaan Hämäläis-Osakunnan Laulajien tuplakvartetin jouluisia säveliä. Kahtena lauantaina 2. ja 16.12. klo 14 ruiskumestarin kamarissa askarrellaan joulukuusenkoristeita. Ruiskumestarin taloon ja joulutapahtumiin on vapaa pääsy.

Hakasalmen huvilassa soivat joulukuussa sunnuntaimatineat kello 14–15. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 3.12. naiskuoro fem@il singers ja Karelia-kuoro tulkitsevat jouluisia sävelmiä, ja su 10.12. esiintyvät Helsingin Konservatorion opiskelijat ja soitinryhmät. Matineat sisältyvät pääsymaksun hintaan, alle 18-vuotiaille ja Museokortilla vapaa pääsy.