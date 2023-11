Tammen kevään 2024 kirjat on julkaistu

Tammen kevään 2024 katalogin voi ladata tästä: https://issuu.com/kirja/docs/tammi_kevat_2024

Kotimainen kauno

Saara Turusen odotettu uutuusromaani Hyeenan päivät käsittelee lapsettomuutta, raskautta sekä lisääntymiseen liittyviä kysymyksiä. Onko mahdollista saada lapsi ja säilyttää silti itsensä? R. M. Rosenbergin Vapaaherratar jatkaa Hakoisten naiset -sarjaa, jossa pääosassa ovat hämäläisen kartanon naiset ja heidän todelliset kohtalonsa. Kirjailija ja elokuvaohjaaja Saara Cantellin kolmas romaani Tuulensuojaan on herkkävireinen kertomus kahdesta naisesta, jotka ovat joutuneet luopumaan lapsihaaveistaan. Lotta Stenroosin esikoisromaani Jossain on aina päivä kertoo lapsen mielen oireilusta ja pohjaa löyhästi kirjailijan omiin kokemuksiin. Pirjo Tuominen kirjoittaa uudessa teoksessaan Kurtturuusut eläkeläisnaisista, jotka päättävät kokeilla nettideittailua ja tehdä viimeinkin haaveistaan totta.

Anssi Hemmilän Vastamelu on viiltävän tarkkanäköinen aikalaisromaani Helsingistä, Jani Niemisen Äijähaara puolestaan pohtii sitä, millainen paikka on varattu miehelle maailmassa, jossa miehisyys on muuttunut toksiseksi. Liina Putkosen hurmaava Varastettujen hetkien puutarha jatkaa suuren suosion saanutta Kielokoski-sarjaa, Iida Ahon Kesän tango aloittaa uuden Pääskyniemi-sarjan, joka imaisee lukijan 1970-luvun nostalgisiin tunnelmiin, ja Terhi Tarkiaisen Tessa, eli kuinka veret seisautetaan jatkaa Tarkiaisen suosittua historiallista viihdettä Bridgerton-faneille. Anni Niskasen viihdyttävä esikoisromaani Hunajaa ja houkutuksia aloittaa uuden Lehmuslahti-sarjan.

Kevään jännityskirjoja ovat Patricia G. Bertényin uuden sairaaladekkarisarjan avausosa Kaikki ovat sokeita, jossa teho-osasto muuttuu rikospaikaksi, Jenni Kokanderin psykologinen jännitysromaani Äidit palaavat aina, Pauliina Suden suositun Tuulia Raja -sarjan kolmas osa Polttopiste sekä Markku Ropposen Kuhala ja vaiennut viulu, joka tarjoaa kurkistuksen Kuhalan nuoruusvuosiin.

Kevään runokokoelmia ovat Janne Holmströmin toinen kokoelma Olen melkein olemassa, Kristiinan Wallinin seitsemäs kokoelma Ilmaan uurtuva sekä Eeva Heilalan kootut runot Yhä se kukkii.

Suomennettu kaunokirjallisuus

Suomen pisimpään ilmestynyt kirjasarja Keltainen kirjasto viettää 70-vuotisjuhlavuottaan. ”Tie vuoden 1954 ensimmäisistä, kokonaan keltakantisista kirjoista nykyisiin printti- ja digiformaatteihin on ollut pitkä, mutta tarinat, ennen muuta hyvät tarinat, ovat pysyneet”, sanoo kustantaja Päivi Koivisto-Alanko. Juhlavuonna sarjassa ilmestyy niin klassisia kertojia kuin uusia ääniäkin. Paul Austerin Baumgartner on tarina rakkaudesta, muistista ja surusta. Irlantilaisen Claire Keeganin Kasvatti on kokoaan suurempi romaani osattomuudesta ja pyyteettömästä rakkaudesta. Abdulrazak Gurnahin Kivisydän on nobelistin omakohtainen tarina siirtolaisuudesta. Isaak Babelin Odessalaisia ja muita novelleja ilmestyy kovakantisena uusintapainoksena.

Stephen Kingin Hollyssa ikä ei tuo viisautta vaan murhanhimoa. Elly Griffithsiltä ilmestyy Ruth Galloway -mysteeri Viimeinen leposija sekä Harbinder Kaur -sarjassa Särkyneen sydämen murhat. Muita kevään rikoskirjoja ovat Jane Harperin Ulkopuoliset, Maria Adolfssonin Välttämätön paha, Ragnar Jónassonin Repeämä, Lina Areklewin Häpeäpilkku, Ninni Schulmanin Viimeiset leikit ja Carin Hjulströmin Pikku murha vain. Kepler-pariskunnan nimellä Alex Ahndoril kirjoittama arvoitusdekkarisarja jatkuu teatterin kulisseissa toisessa osassa Kirottu näytelmä.

Karin Smirnoffin Sokerikäärme on oudon lumoava romaani valheellisesta rakkaudesta, syrjäytymisestä ja musiikista. Odota minua järven rannalla on Tiktok-maineeseen nousseen Carley Fortunen ihanan romanttinen kesäkirja. Lisäksi ilmestyvät Julia Quinnin Suku on pahin, Casey McQuistonin Päätepysäkki, Philip Ellisin Rakkautta ja muita vedätyksiä, Christina Laurenin Sielunkumppanisovellus, Mélissa Da Costan Kaikki taivaan sini sekä Kristin Harmelin Katoavien tähtien metsä.

Uusintapainoksina ilmestyvät Olympos-sarjan klassikot Satyricon, Oresteia ja Jumalten synty. Lisäksi ilmestyvät Virginia Woolfin Orlando ja Bram Stokerin Draculan vieras ja muita kauhukertomuksia.

Tietokirjallisuus

Koomikko, näyttelijä ja muusikko Heikki Silvennoinen pohtii elämäänsä Tommi Saarelan kirjoittamassa teoksessa Heikki Silvennoinen – Nousut ja laskut. Turun piispa Mari Leppänen matkustaa elämänsä tärkeille paikoille kirjailija Johanna Venhon kanssa teoksessa Kotimatkoja Mari Leppäsen kanssa. Ukrainan sotaa käsitellään sekä Simon Shusterin kirjassa Zelenskyi – Keulakuva että Pirjo Hounin kirjoittamassa teoksessa Sodan sellisti – Lukas Stavsevskij ukrainalaisilla juurillaan. Ina Mikkola kertoo kirjassa Tinze, miten Twerkin ammattilainen rakensi menestyvän bisnesimperiumin. Marika Lehdon kirjoittama Laura Lepistö – Voittava mieli avaa Suomen menestyneimmän taitoluistelijan tietä huipulle. Heli Pruuki on kirjoittanut Kari Kanalan värikkään muistelmateoksen Kari Kanala – Pappi ja Pelimies. Hanna Brotheruksen ja Nico Backströmin Äitini, tyttäreni kokoaa yhteen kokemuksia äitien ja tyttärien suhteesta.

Muita kevään tietokirjoja ovat Iina Kohosen Kaksipäinen koira ja muita eläimiä Neuvostoliiton tieteessä, Mikko Knuuttilan Kiinan punaiset keisarit, Johannes Lahtelan Yksinäisen miehen poika, Pekka Töllin Minä näen sinut – Arvostuksen psykologiaa, Ulrike Herrmannin Hyvästit kapitalismille, Katiye Vuorelan Kadotettu asiakas – Kohti asiakaslähtöistä ajattelua, Mari Jäntin ja Jesse Mäntysalon Kuka murhasi Sirkka-Liisa Varjuksen?, Päivi Hannulan Väärän auton kyytiin – Suomalaisia katoamistapauksia, Hanna Markukselan Parinvalinnan salaisuus, Sanna Nyqvistin Rannalla – Miten kirjailijat löysivät meren, Veera Jussilan Jämälankakekkerit – Neuleita ylijäämälangoista, Mari Koistisen Pahan päivän varalle, Anssi Kivirannan ja Matias Mäenpään Exit Stories sekä Mauno Koiviston teokset Historian tekijät ja The Russian Idea.

Lasten- ja nuortenkirjallisuus

Lotta-Sofia Saahkon Lilja muuttaa maailmalle on herkkä kuvakirja lapsen tunteista ja kysymyksistä muutoksen keskellä. Kirjan upea kuvitus on Mira Malliuksen. Pienet lukijat rakastavat Muumi-kirjoja Muumi ja Pikku Myy – Joka säällä, Muumipeikko rannalla – Kylpykaverit, Unten maille – Pienten oma Muumilaakso sekä Muumipeikko tapaa Tiuhtin ja Viuhtin. Marion Billet’n äänikirja Potalla tekee pottaharjoittelusta pelkkää riemua. Richard Scarryn valloittava Tipu Topakka saadaan uusintapainoksena. Riikka Jäntin Pikku hiiri laivalla kuvaa monelle tuttua mutta niin jännittävää laivamatkaa naapurimaahan. Saara Kekäläinen ja Reetta Niemensivu (kuv.) vievät arkisista puuhista eeppisiin mielikuvitusseikkailuihin kolmannessa Valpuri-sarjan kuvakirjassa Valpuri ja valtaisa vaatekaaos. Lisäksi ilmestyvät David Sundinin Kirja joka ei missään nimessä halunnut tulla luetuksi, juhlavuoden kunniaksi Sven Nordqvistin Viirun ja Pesosen kootut kommellukset, Eric Carlen ja Bill Martin Jr:n Jääkarhu, jääkarhu, mitä kuulet kuoma?, Eric Carlen eläinten maailma, runoilijatähti Amanda Gormanin ja Christian Robinsonin kuvakirja Jonakin päivänä sekä Kysy ja kurkista! -sarjan osa Pakolaisuus.

Sinikka Nopolan ja Tiina Nopolan luoma Heinähattu ja Vilttitossu -sarja viettää 35-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi ilmestyvät Heinähatun ja Vilttitossun kaverikirja sekä Heinähattu, Vilttitossu ja kana -leffakirja. Lisäksi ilmestyvät Dav Pilkeyn Koiramies ja mumiseva mamma sekä Kapteeni Kalsari ja Hurjan Hierrenaisen hirmutuuli, Riina ja Sami Kaarlan sekä Anders Vacklinin Pet Agentsin osa 8 Keppihevoskuiskaaja ja Lemmikkifrendien osa 5 Om, Paula Norosen ja Kati Närhen (kuv.) Yökoulu ja kaamea kosto, Kaisa Paaston ja Mari Ahokoivun (kuv.) Prankenstein, Paula Norosen ja Terese Bastin (kuv.) Supermarsu paljastaa salaisuuden sekä uudelleen kuvitettu Supermarsu ja outo toveri. Valtavan suosion saanut Paula Norosen, Minna Kivelän ja Aiju Salmisen (kuv.) Hulluja satuja -sarja saa jo neljännen osansa Älyttömän hulluja satuja. Timo Parvela tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen kirjassaan Ella ja kaverit tekoälyä terävämpinä. Timo Parvelan ja Pasi Pitkäsen Pate ja Megamökä laittaa tärykalvot koetukselle! Henna Helmi Heinosen ja Reetta Niemensivun (kuv.) Ice Love -sarja jatkuu osalla Lannistumaton Linnea.

Suosittuja Islantiin sijoittuvia dekkareita kirjoittava Satu Rämö alkaa kirjoittaa sarjaa lapsille yhdessä Satu Kontisen kanssa. Toukokuussa ilmestyvä Lottalehto aloittaa huikean Satujen saaret -sarjan. Essi Kummun ja Liisa Kallion (kuv.) Rauhan alkuja kertoo koskettavasti sodasta, välirikosta ja tiestä sovintoon. Lisäksi ilmestyvät seuraavat lastenromaanit: Salla Simukan ja JP Ahosen (kuv.) Poika ullakolla, poika kellarissa, Sanna Sofia Vuoren ja Jonna Jylhän (kuv.) Kaplamak, Martin Widmarkin ja Helena Willisin (kuv.) Lasse-Maijan etsivätoimisto – Musiikin arvoitus, Martin Widmarkin ja Emil Maxénin (kuv.) Kauhuagentti Nelli Rapp – Kaksi pahaa sutta, David Walliamsin Vaarin suuri pakomatka, Sam Copelandin ja Jenny Pearsonin Etsiväpari Takku ja Tuppi – Robottipöllöjen hyökkäys, Ali Standishin Outoja tapauksia Baskervillen koulussa, Janne Malisen ja Teemu Juhanin (kuv.) Waaralinnan salaisuudet 3: Varjojen vartijat sekä Katleena Kortesuon ja Ossi Pirkosen (kuv.) partioromaani Veevi ja aivopieruverkkarit.

Kesäkuussa alkaa Helena Immosen uusi sarja Purppurausvan animaagit, jonka ensimmäisen osan nimi on Karakalin voima. Katariina Alongin ja Elli Puukankaan hevostrilogia Hevoskallion kuiskaajat alkaa osalla Sanaton yhteys. Star Stable – Sielunratsastajat -sarja jatkuu osalla Pimeyden laulu. Mestarillisen tarinankertojan Christopher Paolinin rakastettu fantasiasarja Eragon saa vihdoin jatkoa, kun viides osa Murtagh ilmestyy vuoden alussa. Johanna Auranheimon esikoisnuortenromaani Ysit on häikäisevän aito ja ihana kuvaus nuoruudesta. Sarjakuvaromaanisarja Heartstopper jatkuu osalla 5. Suosikkitubettaja Beata Rodas eli Paqpa julkaisee inspiroivan värityskirjan Paqpan maailma – Väritä tie mielikuvitukseen!

Disneyltä julkaistaan jälleen upeita klassikoita ja uutuuksia. Suomalaisten rakastama Aku Ankka juhlii ensi vuonna 90. syntymäpäiväänsä ja esiintyy sen kunniaksi päähenkilönä useammassa kirjassa. Muita lasten suosikkeja ovat mm. Star Wars, Frozen, Marvel, Pixar ja National Geographic.

