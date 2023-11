LUMI on edelleen Euroopan tehokkain supertietokone

Supertietokone LUMI vauhdittaa yritysten tekoälyyn ja simulointiin liittyviä kehitysprojekteja 4.10.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Suurteholaskennalla on kasvava rooli osana yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja, joissa suurten data-aineistojen analyysilla on kasvava merkitys. Esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden kehittäminen vaatii usein järeitä laskentaympäristöjä. Euroopan tehokkaimman supertietokoneen LUMIn kapasiteetista jopa 20 prosenttia on varattu yritysten käyttöön – tämä on suomalaisille yrityksille merkittävä mahdollisuus, johon moni on jo tarttunut.