Alexander Stubb avasi presidentinvaalikampanjan  “Suomalaisten on kyettävä luovimaan rauhattomuuden ja epäjärjestyksen maailmassa yhtenäisinä”

Alexander Stubbin vaalikampanjan avaus ja ohjelman julkistamistilaisuus järjestettiin Bio Rexissä Helsingissä tiistaina. Toimittaja Elli Flenin juontamaa tilaisuutta seurasi paikan päällä noin 400 vierasta, heidän joukossaan kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Petteri Orpo sekä useita ministereitä ja kansanedustajia.

Alexander Stubb linjaa ohjelmassaan, mitä asioita hän painottaisi tasavallan presidenttinä. Stubb lupaa tehdä töitä avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen puolesta. Suomen säilyminen avoimena yhteiskuntana on yksi ohjelman keskeisistä tavoitteista. Stubb korostaa luottamuksen merkitystä suomalaisen yhteiskunnan liimana.

“Lupaan kaikissa tilanteissa puolustaa demokratiaa, sananvapautta ja oikeusvaltiota. Lupaan kuunnella, keskustella ja välittää. Lupaan taistella sen puolesta, että Suomi on kaikille meille edelleen maailman paras maa elää.”, Stubb linjaa.



Turvallisuuspoliittisessa osiossa Stubb painottaa Suomen roolia rauhan ja kansainvälisen oikeuden edistäjänä sekä Suomen vahvan puolustuskyvyn ylläpitämistä ja Suomen viemistä Naton ytimeen.

“Lupaan lujittaa suomalaisten vahvaa maanpuolustustahtoa. Se on itsenäisyytemme perusta. Lupaan tehdä kaikkeni sen eteen, että Suomi on myös sisäisesti turvallinen maa meille kaikille.”, Stubb sanoo.

Ulkopoliittiseksi linjakseen Stubb määrittää arvopohjaisen reaalipolitiikan. Stubb lupaa ohjelmassa olla luotettava kumppani läntisille liittolaisille ja yhteistyökykyinen toimija muulle maailmalle.



Kampanjaryhmän johdossa Jukka Jalonen ja Susanna Rahkamo



Paikalla oli myös osa Alex24 -kampanjatukiryhmästä, jonka puheenjohtajina ovat Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen ja Olympiakomitean varapuheenjohtaja ja johtamisen konsultti Susanna Rahkamo, joka tunnetaan myös taitoluistelu-urastaan.



"Arvostan Alexin tapa johtaa arvoista lähtien. Alexissa länsimaisen demokratian ja yksilönvapauksien kunnioitus yhdistyy kykyyn kuunnella ja etsiä ratkaisuja. Se on tärkeää jatkuvasti monimutkaistuvassa maailmassa", Rahkamo sanoo.



“Alex on erinomainen ehdokas jatkamaan Sauli Niinistön viitoittamalla tiellä. Lisäksi Alex on joukkuepelaaja parhaasta päästä. Hän vaatii itseltään paljon ja samalla kantaa huolta kaikista”, Jalonen sanoo.



Alex24-tiimissä on mukana eri-ikäisiä suomalaisia eri puolilta maata. Tukijoita julkistetaan päivittäin vaaleihin asti.



Kampanjakiertue alkaa viikonloppuna Espoosta

Alex2024 -kampanjakiertue alkaa viikonloppuna ja se kiertää eri puolilla Suomea esimerkiksi

Yhdistävä lenkki-liikuntakonseptin puitteissa. Liikuntahaaste alkaa sauvakävelyllä Alexin kanssa lauantaina 18.11. klo 9 Espoon Leppävaarassa ja klo 14.30 Helsingissä Töölönlahdella sekä sunnuntaina 19.11. Hyvinkään Sveitsissä.

Piirikiertue jatkuu tiistaina 21.11. Kajaanista. Loppuvuoden kiertueen paikkakuntia ja päivämääriä päivitetään alexstubb.fi-verkkosivulle.



Valtakunnallisten puheenjohtajien lisäksi Alex2024 -kampanjassa on alueellisia vetäjiä, jotka toimivat kampanjan keulakuvina omilla alueillaan.

Alueelliset tiiminvetäjät:

Etelä-Karjala: Anu Urpalainen, KM, rehtori

Häme: Riku Routo, moottoripyörämies

Kainuu: Auli Halonen, vararehtori

Keski-Suomi: Mikko Markkanen, yrittäjä, Head of Crazy

Lappi: Ossi Takkinen, eläkeläinen

Pirkanmaa: Jaakko Ryhänen, oopperalaulaja

Pohjanmaa: Mikaela Ingberg, keihäänheiton arvokisamitalisti

Pohjois-Pohjanmaa: Mika Nurmela, valmentaja

Satakunta: Rami Aarikka, elämäntapayrittäjä

Savo-Karjala: Jaana Turunen, kulttuurialan yrittäjä

Uusimaa: Ristomatti Hakola, hiihtäjä

Varsinais-Suomi: Panu Routila, hallitusammattilainen



Presidentinvaalin ensimmäinen kierros järjestetään sunnuntaina 28.1.2024. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken sunnuntaina 11. helmikuuta 2024.