Väitös: Paremman hyötysuhteen aurinkokennoja uutta fotonista materiaalia kehittämällä

Fotoniikka, valon tiede, on modernin yhteiskunnan teknologisen kehityksen eturintamassa. Uusien ja parempien fotonisten materiaalien tutkimus on välttämätöntä alan kehitykselle. Väitöskirjassaan diplomi-insinööri Janne Puustinen tutki GaAs(N)Bi-yhdisteen ominaisuuksia uusien valmistusmenetelmien avulla. Tätä uudentyyppistä fotonista materiaalia on mahdollista käyttää erittäin korkean hyötysuhteen aurinkokennojen valmistuksessa.