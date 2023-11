Mitä on kasvurauha? Uusi opas Setalta sateenkaarilasten vanhemmille

"Kasvatamme lapsiamme tytöiksi ja pojiksi, kuten monia meistäkin kasvatettiin. Odotamme lastemme löytävän tyttö- tai poikaystävän, jonka kanssa he perustavat perheen. Kaikista tytöiksi syntymässä määritetyistä lapsista ei kuitenkaan kasva tyttöjä eikä pojista poikia. Kaikki lapset eivät löydä kumppania niin sanotusti vastakkaisesta sukupuolesta vaan samasta, useista tai eivät haluakaan löytää sellaista", sanoo oppaan toimittanut viestinnän asiantuntija Eliisa Alatalo Setasta.

Käsitettä kasvurauha on pyritty toisaalla tulkitsemaan siten, että lapsuusaikana esiin tuleva sateenkaari-identiteetti tai pohdinta sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tulisi tukahduttaa ja jopa estää lasta saamasta sateenkaaritietoa. Todellinen kasvurauha kuitenkin tarkoittaa, että lapset saavat määrittää oman sukupuolensa, sen ilmaisun tavat sekä seksuaalisen suuntautumisensa avoimessa, kunnioittavassa ja turvallisessa ympäristössä.

"Tämä tarkoittaa, että lapsi kohdataan aina arvostavasti sellaisena kuin hän kertoo olevansa, vaikka asia olisi vanhemmalle itselleen hankala. Myös nuorten itsestään käyttämät käsitteet ovat erilaisia kuin edellisten sukupolvien. Vanhempi takaa kasvurauhaa myös puuttumalla lapsensa kohtaamaan syrjintään ja häirintään, järjestämällä tukea tai hoitoa lapselleen ja auttamalla asian esiin tuomisessa vaikka isovanhemmille."

Oppaassa annetaan paljon vinkkejä erityisesti siihen hetkeen, kun lapsi kertoo identiteetistään eli tulee niin sanotusti kaapista. Vanhemman on tärkeä muista, että asia ole lapselle itselleen uusi eikä hän yhtäkkiä muutu toisenlaiseksi. Ammattilaiset painottavat samaa lähestymistapaa: anna lapsen itse määritellä ja kysy mitä tämä käsite hänelle itselleen merkitsee.

"Ideaalitilanteessa kasvurauha tarkoittaa, ettei lasten edes tarvitse tulla kaapista, kuten vanhemmat sukupolvet ovat joutuneet tulemaan, vaan he saavat olla sellaisia kuin ovat koko elämänsä ilman syrjintää tai mitätöintiä", Alatalo selventää.

Suomalainen yhteiskunta on edelleen hyvin sukupuoli- ja heteronormatiivinen. Sateenkaarilapset ja -nuoret kohtaavat tutkitusti muihin verrattuna enemmän torjuvia asenteita ja syrjintää erityisesti koulumaailmassa. Opas antaa myös tietoa sateenkaarilasten oikeuksista, joihin vanhempi voi nojata vuorovaikutuksessaan koulun tai muiden palveluiden kanssa.

Oppaan artikkeleita ovat kirjoittaneet sateenkaarilasten ja -nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien asiantuntijat eri järjestöistä. Mukana ovat Sanna Immonen ja Eevi Harju Setan verkkonuorisotalo Loisteelta, Maarit Huuska Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta, Outi Santavuori sateenkaari-ihmisille suunnatusta Sinuiksi-palvelusta, Terhi Väisänen Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksesta ja Lotte Telakivi Setasta.

Kasvurauha-oppaassa esiintyvät aidot sateenkaarinuoret eri puolelta maata. Setan viestintäassistentti Mikko Patrikainen kohtasi ja kuvasi loppukesän ja alkusyksyn aikana oppaaseen 17-vuotiaan Rean, 15-vuotiaan Sulon, 15-vuotiaan Julian, 17-vuotiaan Eevertin, 22-vuotiaan Toivon ja 16-vuotiaan Jamillan. Oppaaseen kuvattavaksi haki yli 100 nuorta.

Kasvurauha-oppaan kannessa esiintyvät Milla ja Mesi. Kuvan on ottanut Kirsi Tuura (A-lehdet).

Oppaan artikkelit on julkaistu verkkoartikkeleina, joihin pääsee tästä linkistä. Opas on saatavilla aukeamittain selattavana pdf-versiona täällä ja se on tilattavissa vuoden 2024 puolella Setan verkkokaupasta painettuna versiona.