Väitös: Ruokahävikin vähentäminen ei yksin tee elämäntavasta kestävää – tarvitaan rakenteellisia muutoksia

Tulivuorenpurkausta jäljittelevä ilmastonmuokkausmenetelmä apuna ilmaston lämpenemisen hillinnässä 13.11.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on ensisijainen keino ilmaston lämpenemisen hillintään, sillä lämpeneminen johtuu kasvihuonekaasujen aiheuttamasta häiriöstä maapallon energiatasapainossa. Päästöjen vähentäminen on kuitenkin hidas prosessi, jonka takia vuosien varrella on kehitelty erilaisia varasuunnitelmia avaruuspeilillä auringonvalon heijastamisesta talojen kattojen valkoiseksi maalaamiseen. Liisa Miettisen pro gradu –tutkielma tutkii tulivuorenpurkausta jäljittelevää menetelmää, jonka tavoitteena on ilmakehän heijastuskyvyn parantaminen.