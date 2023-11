Izmir nimettiin Lonely Planetin kymmenen parhaan kaupungin listalle vuonna 2024

Izmirissä korostuvat herkulliset maut, kulttuuri ja merenrantaelämäntyyli

Lonely Planetin mukaan Izmirin sijainti rannikolla on vahva etu. Kaupunki tarjoaa upean sekoituksen historiaa ja nykykulttuuria, herkullista ja terveellistä Egeanmeren ruokaa sekä korkeaa elämänlaatua. Julkaisun mukaan Izmirin historiallinen basaari, kulttuuri- ja taidepaikat, viinitarhojen reitit, kauniit rannat ja muinaiset rauniot ovat syitä vierailla Izmirissä. Lonely Planet korostaa myös vuosittain kesä-heinäkuussa järjestettävää kansainvälistä Izmir-festivaalia, johon kuuluu erilaisia konsertteja ja tanssiesityksiä merkittävissä paikoissa, kuten Smyrna Agorassa. Se suosittelee myös maistamaan paikallisia viinejä Urlassa.

Izmirissä lomailu on mutkaton elämys

Izmirissä on rento ilmapiiri, vaikka se on Turkin kolmanneksi suurin kaupunki. Kaupungissa vierailee vuosittain miljoonia turisteja Unescon maailmanperintökohde Efesoksen muinaisen kaupungin ansiosta. Se on rakennettu asumista varten, ja siinä on lähes kaksi kilometriä kaunista rantaviivaa, joka ulottuu eloisaan Kemeraltin basaariin saakka. Sijainti ja helppo pääsy viehättäviin merenrantakaupunkeihin ja rannoille lisäävät Izmirin suosiota. Izmirin länsirannikolla on useita viehättäviä kyliä ja kuuluisia rannikkoasutuksia Focasta Urlaan ja Karaburunista Cesmen niemimaalle.

Turkin Egeanmeren kulinaarisia perinteitä vahvasti ammentava Izmir ja sen ympäristö tarjoavat Egeanmeren makuja, tuoretta kalaa ja runsaita mezejä. Viinitarhoista ja turkkilaisista viineistä tunnetussa Urlassa vierailijat voivat maistella herkullisia aterioita maatilalta pöytään -ravintoloissa. Cesmen niemimaan sydän, Alacati tarjoilee Egeanmeren yrttejä ja mereneläviä. Izmir on lisätty Turkin Michelin-oppaaseen vuonna 2024. Laajentuminen tälle ikoniselle alueelle vahvistaa Turkin asemaa rikkaana kulinaristisena kohteena.

Izmir Bergama

Anatolian aarteet

Izmirin muinaisista kaupungeista tunnetuimmat ovat Bergama ja Selçuk. Unescon maailmanperintökohteessa, Bergaman muinaisessa kaupungissa sijaitsee toiseksi suurin antiikin kirjasto. Selçukissa voi tutustua Artemiksen temppelin raunioihin, jota pidetään yhtenä muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä, Unescon maailmanperintökohteeksi luokiteltuun Efesoksen muinaiseen kaupunkiin ja muinaisen ajan upeisiin asuinpaikkoihin, kuten Pyhän Johanneksen basilikaan ja Neitsyt Marian taloon. Vihreälle rinteelle rakennettu Sirince sisällytettiin äskettäin YK:n Maailman matkailujärjestön vuoden 2023 maailman parhaiden matkailukylien luetteloon.

Izmir on suosittu taiteen, kulttuurin ja historian kohde. Perinteistä ja nykytaidetta esittelevien gallerioiden ja museoiden lisäksi siellä järjestetään monipuolisia tapahtumia. Kaupungin viimeisin nähtävyys on Izmirin kulttuuri- ja taideteollisuustehdas, joka avattiin kunnostetussa 1800-luvun lopun Alsancak Tekel -tehtaassa. Izmirin kulttuuri- ja taidetehdas isännöi myös kaupungin tärkeintä tapahtumaa, Efesoksen kulttuurireittifestivaalia.

Pyöräilyreittien ja Bicycle Friendly -sertifioitujen hotellien ansiosta Izmir on ihanteellinen kohde myös pyörän kanssa matkustaville. Se on myös ensimmäinen kaupunki Turkissa, joka on valittu EuroVelo 8 -Välimeren reitille.