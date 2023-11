Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokoustiedote 14.11.2023

Emeritusprofessori Seppo Koskinen: Työrauhalainsäädännöllä pyritään vähentämään työtaisteluja 6.11.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Suomessa työtaisteluita on enemmän kuin Ruotsissa. Sekä laillisten että laittomien työtaistelujen määrä on kuitenkin laskenut viimeisen viiden vuoden aikana olennaisesti. 2000-luvulla työtaisteluissa vuosittain menetettyjen työpäivien keskiarvo on ollut noin 130 000. Työmarkkinahäiriöiden vähentymisen jatkuminen kiistatta parantaisi yritysten kilpailukykyä, kasvua ja Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Yhtenä osasyynä laittomien työtaisteluiden runsaudelle Ruotsiin verrattuna pidetään sitä, että nykyiset sanktiot ovat osoittautuneet tehottomiksi. Toisaalta meillä ei ole kokemusperäistä tietoa siitä, miten eri suuruiset lakkosakot vaikuttavat työtaistelujen määrään. Hallitus lähtee siitä, että sakkojen euromäärien korottaminen vähentää työtaistelujen määrää. Vain arvailuja on siitä, miten tämä vaikuttaa työtaisteluun osallistuvien määrään taikka työtaistelujen kestoon. Valmisteilla olevan ehdotuksen mukaan laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa korotetaan. Al