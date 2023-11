Teiden talvihoitokausi on alkanut ja jatkuu 30.4.2024 saakka

Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumenauraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen. Aaltosen mukaan lämpötilan sahaaminen ja vesisade ovat tuottaneet haasteita talvikunnossapidolle viime vuosina. "Ilmastonmuutoksen takia termistä talvea ei tule. Kun vesi vuorotellen sulaa ja jäätyy, sorateillä on kelirikkoa ja päällystetiet kärsivät ja reikiintyvät."



Maanteiden hoidon projektipäällikkö Hannu Häyhä painottaa autoilijoille varovaisuutta ja ennakointia. ”Liikenteeseen kannattaa lähteä aikaisemmin ja väljemmällä aikataululla. Sään nopeisiinkin muutoksiin kannatta myös varautua.”

Väylävirasto ohjeistaa ELY-keskuksia

Väylävirastolta tulee ELY-keskuksille toimintaohjeet teiden hoitoon, minkä mukaan tuottajavirasto ELY-keskus toimii. ELY esimerkiksi kilpailuttaa maanteiden hoitourakan urakkasopimukset ja valvoo niitä.

Maantiet on jaettu liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin, jotka määrittelevät, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava.

Talvihoidon taso on siis erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti. Mitä enemmän tiellä on liikennettä ja mitä korkeammat nopeudet sillä on, sitä korkeammassa hoitoluokassa se on.

Kaakon alueen hoitourakoitsijoilla on alkanut syyskuun alussa talvipäivystys. Päivystys tarkoittaa sitä, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa.

Eteläisellä hankinta-alueella on viisitoista maanteiden hoitourakkaa, joista neljä sijoittuu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja yksitoista Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueelle. Jokaisesta hoitourakasta vastaa ELYssä erikseen nimetty maanteiden hoidon projektipäällikkö.

Talvikunnossapidon viisi pointtia

1) Liukkaus torjutaan aina mahdollisuuksien mukaan ennakoiden. Teiden suolaukset tapahtuvat usein ilta- ja yöaikaan ja polannetiestön riittävää kitkaa ylläpidetään pintoja karhentamalla ja hiekoituksilla.

2) Vilkkaimmat tiet aurataan ensimmäisenä. Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa olla muutamaa senttiä enempää.

3) Vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla ja muilla teillä hiekoittamalla tai karhentamalla jäistä tiepintaa.

4) Talvikunnossapidosta voi antaa palautetta. Palautteen antaminen onnistuu esimerkiksi Palauteväylässä: https://palautevayla.fi/aspa

5) Ajokelistä ja talvihoidosta on saatavilla ajankohtaista tietoa Liikennetilanne-palvelussa. Palvelusta löydät mm. kelikamerat ja tiedot, milloin tiellä on tehty talvihoidon toimenpiteitä. Palvelun löydät osoitteesta Liikennetilanne (fintraffic.fi)