Julkaisutilaisuus: Miten kestävään liikenteeseen siirrytään oikeudenmukaisesti?

Paikka: Sofia Helsinki, Lyhtysali, Aleksanterinkatu 28, Helsinki. Tila on esteetön.

Aika: Tiistaina 21.11. klo 9.00–10.30. Kahvitarjoilu 8.30 alkaen.

Liikenne on asumisen ja ruoan ohella merkittävin tekijä kulutusperäisissä hiilidioksidipäästöissä. Siksi liikenne on yksi niistä aloista, joilla päästöjen vähentäminen on välttämätöntä. Tämä edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävää vähentämistä. Toisaalta liikkuminen on välttämättömyys ja liikkumisen vapaus on turvattu Suomen perustuslaissa.

Sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset että sen estämiseksi tehtävät toimet kohdistuvat ihmisiin eriarvoisesti. Esimerkiksi autoa arjessaan tarvitsevien pienituloisten toimeentulo heikkenee, kun fossiilisten polttoaineiden verotusta kiristetään. Nämä vaikutukset on tunnustettava, jotta siirtymä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti. Myös ilmastotoimien hyväksyttävyys edellyttää sitä, etteivät ne aiheuta kohtuuttomia kustannuksia kenellekään.

Raportissa hahmotellaan niitä keinoja, joilla fossiilittomaan liikenteeseen siirrytään siten, että siirtymän tuomat kustannukset ja hyödyt jakautuvat oikeudenmukaisesti eivätkä ne rasita mitään aluetta tai väestöryhmää kohtuuttomasti.

Tilaisuudessa puhuvat Rajavuoren lisäksi ekologisen siirtymän asiantuntija Janne M. Korhonen Kalevi Sorsa -säätiöstä ja väitöskirjatutkija Felix Hallikainen Turun yliopistosta.

Puheenvuoroja seuraa paneelikeskustelu, johon osallistuvat mm. toimitusjohtaja Tero Kallio (Autotuojat ja -teollisuus ry), puheenjohtaja Reetta Keisanen (Pyöräliitto ry) ja kansanedustaja Johan Kvarnström (sd).

Tilaisuuden juontaa Ylioppilaslehden päätoimittaja Adile Sevimli.

Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittautuminen 20.11. mennessä lomakkeella.

Toimitukset voivat pyytää lisätietoja raportista sekä toimitukselliset materiaalit embargolla Anna Rajavuorelta.