Rakenna joulupuu -keräys tuo helpotusta vähävaraisten kiristyvään tilanteeseen

– Ruoan kallistuminen ja asumisen kustannusten nousu näkyvät meillä asiakastyössä jo nyt. Syksyn aikana diakoniaan on ottanut yhteyttä aivan uusia apua tarvitsevia asiakkaita. Myös jouluavustushakemuksia on tullut reippaasti. Hallituksen kaavailemat leikkaukset puhuttavat diakoniatyöntekijöitä ja huolestuttavat myös monia asiakkaita. Kun taloustilanne on heikko, tukien leikkausten tai hintojen korotusten vaikutus on iso, kertoo Elina Leppihalme, johtava diakoniatyöntekijä Helsingin Malmin seurakunnasta.

Pääkaupunkiseudun seurakuntien Rakenna joulupuu -keräys tuo kaivatun lahjan tuhansiin vähävaraisiin koteihin pääkaupunkiseudulla. Keräyksen kautta voi kuka tahansa lahjoittaa esimerkiksi joulupaketin, lahjakortin jouluruokaan, perheen yhteiseen elämykseen tai joulukukan vanhukselle. Auttamisen muodot vaihtelevat hieman seurakunnasta riippuen. Avun toimittavat perille seurakunnan diakoniatyöntekijät.

– Keräys on helppo, matalan kynnyksen kanava auttaa ja jakaa jouluiloa. Jos et tiedä, miten muuten osallistua hyvän tekemiseen joulun alla, tuo lahjakortti kirkolle, me hoidamme sen avun tarvitsijalle, toteaa diakonissa Anna Handroo Tapiolan seurakunnasta.

Tuntemattoman lahjoitus voi olla merkittävä toivonpilkahdus

Kaikilla alueilla avuntarpeen kasvua ei vielä näy.

– Meillä Hakunilassa lisääntyvä avuntarve ei, yllättävää kyllä, vielä näy. Voi olla, että vielä käytetään säästöjä tai luottoja ja vasta viime tipassa haetaan tukea seurakunnalta, kertoo johtava diakoni Liisa Juusela Vantaan Hakunilan seurakunnasta.

Hänen mukaansa avun tarpeessa ovat erityisesti yksinelävät.

– Yksineläjistä ei paljon puhuta, vaikka se joukko on suuri. Esimerkiksi työttömät ja eläkkeellä olevat voivat olla todella hankalassa taloudellisessa tilanteessa, kertoo Juusela.

Seurakuntien Rakenna joulupuu -keräyksellä autetaan lapsiperheitä ja yksineläviä, sekä yksinäisiä vanhuksia. Avun saajalle lahjakortti voi olla joulun pelastus. Jokainen lahjoitus on merkityksellinen.

– Monelle on iso kynnys jo hakea apua. Tuntemattoman antama lahjoitus voi olla merkittävä toivonpilkahdus elämässä. Se antaa toivoa, että maailmassa on vielä hyvyyttä. Monelle pieneltä tuntuva lahjoitus auttaa siihen, että jaksaa sitä omaa arkeaan pyörittää, kertoo Juusela keräyksen avun saajien tunnelmia.



Joissakin seurakunnista valmiin lahjatoiveen voi hakea kirkolla olevasta joulupuusta, osassa seurakuntia on siirrytty kokonaan käyttämään eri kauppojen lahjakortteja, joiden käytöstä lahjan saaja voi itse päättää.

– Meillä on pidetty tärkeänä, että lahjan saajalla on mahdollisuus valita, mihin lahjoituksen käyttää. Joku käyttää sen esimerkiksi ruokaan ja välttämättömiin hankintoihin, osa ostaa myös lapsille kaivattuja joululahjoja, kertoo Leppihalme.

Avun antaminen merkitsee paljon myös lahjoittajille

– Jaettu jouluilo palaa antajalle. Kiitos jo etukäteen jokaisesta lahjoituksesta. Pienikin lahjoitus riittää, pienistä puroista tulee isompi ilo.

Monilla alueilla lahjoituksia tekevät paitsi yksityiset henkilöt, myös paikalliset toimijat kuten Martat ja Lionsit. Kaikkia keräyksen kautta tulleita lahjoituksia ei välttämättä ehditä jakaa ennen joulua.

– Lahjoituksia jaetaan avun tarvitsijoille ennen joulua ja lisäksi niiden avulla tehdään hyvää pitkin vuotta. Mielellämme otamme siis lahjoituksia vastaan myös joulun jälkeen, kertoo Leppihalme.

Rakenna joulupuu on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan seurakuntien perinteinen joulun hyvän tekemisen kampanja. Lahjat toimittavat perille diakoniatyöntekijät oman seurakuntansa alueella.



