Sofia Virta: Eikö 140 000 köyhyydessä elävää lasta hetkauta hallitusta?

Sosten laskelmien mukaan ensi vuonna köyhyysrajan alapuolella on lähemmäs 140 000 lasta eli noin 17 000 lasta enemmän kuin tänä vuonna. Sofia Virta osoitti twiittinsä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle viestipalvelu X:ssä:

– Lähes Jyväskylän asukasluvun verran lapsia elää ensi vuonna köyhyydessä. Se on 17 000 lasta enemmän kuin nyt, eikä hallitus vaikuta edelleenkään ymmärtävän politiikkansa seurauksia. Sosiaaliturvaministeri @sannigrahn eikö 140 000 köyhyydessä elävää lasta hetkauta hallitusta?

Pienituloisiksi määritellään henkilöt, joiden kotitalouden tulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia yhteiskunnan mediaanituloista. Virta muistuttaa hallitusta siitä, että köyhyysrajan alapuolella elämisen vaikutuksista on Suomessa aiempaa tutkimusnäyttöä.

– Meillä on paljon tutkimusnäyttöä esimerkiksi 90-luvun lama-ajan pitkäaikaisvaikutuksista huono-osaisuuden periytymiseen, mielenterveysongelmiin ja koulutusasteeseen. Tiedämme, että ennaltaehkäisevä sosiaalipolitiikka on paitsi inhimillisempää myös pidemmällä tähtäimellä kansantaloudellisesti järkevämpää kuin hallituksen nyt kaavailemat leikkaukset. Ei tämän pitäisi olla hallitukselle rakettitiedettä, Virta sanoo.



Virran mukaan lasten oikeuksista ei ole tiukassakaan taloustilanteessa varaa tinkiä.



– Tulemme lähiviikkoina julkaisemaan vaihtoehtobudjettimme, jossa köyhyyttä torjutaan – ei lisätä. Kyse on poliittisista arvovalinnoista, Virta kiteyttää.