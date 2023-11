Richard Osmanin miljoonittain myyneen hyvänmielen dekkarisarjan neljäs osa Viimeinen pirulainen julkaistaan suomennettuna marraskuussa

Raamatun muutoksista kertova teos Sensuroitu on tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 7.11.2023 10:49:33 EET | Tiedote

Miten pyhinä pidettyjä tekstejä on historian saatossa muokkailtu? Miten käsitykset jumalista ja ihmisyydestä ovat ajan saatossa muuttuneet? Kuka saa päättää, mikä teksti on pyhä ja mitä siinä lukee? Ville Mäkipellon ja Paavo Huotarin teos Sensuroitu romuttaa käsityksemme Raamatun muuttumattomuudesta. Teos on vuoden 2023 tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas.