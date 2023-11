Vuoden kasvuyritys Profilencen tarina alkoi autotallista

Vuoden kasvuyritykseksi valitulla oululaisella Profilencella* on jo vyön alla kansainvälistä menestystä. Valinnan tehneen tuomariston puheenjohtaja Lennu Keinänen nosti valintaperusteissa esiin myös Profilencen skaalautuvan ja rohkean liiketoimintamallin.

– Yritys on ottanut ison riskin ja vaihtanut liiketoimintamallin paremmin skaalautuvaksi. Riskinotto on kannattanut, Keinänen tiivisti.



Profilencen perustajajäsen, toimitusjohtaja Sami Utriainen korostaa, että kaiken menestyksen takana on upea tiimi.



– Meidän tiimi on vahvan kansainvälinen, tekijöitä on mukana ympäri maailman. Ilman tätä tiimiä emme olisi nyt tässä, yksin ei kukaan saa tällaista tulosta aikaan.

AUTOTALLISTA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

Profilencen tarina on kuin suoraan amerikkalaisesta elokuvasta. Steve Jobsin Applen tavoin Profilencekin sain alkunsa autotallissa.

Elettiin vuotta 2014. Microsoft (entinen Nokia) oli juuri ajanut alas toimintansa Oulussa ja irtisanonut suuren osan työntekijöistään, joiden joukossa oli Profilencen perustajakolmikko Sami Utriainen, Mikko Keskitalo ja Mika Mikkelä.

Kolmikolla oli käsissään jo Nokian aikana ideoitu data-analytiikan sovellus, jonka kehittäminen oli kuitenkin vielä ajatuksen tasolla.



– Ei meillä siinä vaiheessa ollut mitään, ei minkäänlaista rahoitusta. Menimme Mikan autotalliin ja aloimme koodaamaan. Kalifornialaisista menestystarinoista tämä eroaa sillä tavalla, että oululaisessa autotallissa on aika lailla kylmempää, Utriainen nauraa.



Ensimmäinen ratkaistava ongelma menestyksen tiellä olikin autotallin nosto-oven eristäminen. Pian käsissä kuitenkin oli ensivaiheen sovellus, jolle löytyi ensimmäiset asiakkaat.

Profilencen kehittämä sovellus auttaa Android-laitevalmistajia ennustamaan laitteiden toimintaa pitkällä aikavälillä. Liiketoimintamallin menestys piilee siinä, että Profilence ei myy asiakkailleen sovelluksia, vaan dataa, joka on tuotettu suoraan asiakkaalle Profilencen sovellusta käyttämällä.

– Käytännössähän me myymme kristallipalloja. Kykenemme ennustamaan, miten laite toimii käyttäjillä käytännössä ja pystymme analysoimaan syitä, miksi laite ei toimi toivotulla tavalla.



Tämä mahdollistaa laitevalmistajille faktapohjaisen päätöksenteon ja strategisen riskinoton. Kun mahdolliset tulevat viat ovat tiedossa, voidaan laskea, onko laite taloudellisesti kannattavaa laittaa markkinoille.

SPARRAUKSESTA VASTAUKSIA ONGELMAKOHTIIN

Hakemuksen Kasvu Openin sparrausohjelmaan Utriainen täytti turhautuneessa tilassa. Yrityksen toiminta tuntui polkevan paikoillaan ja ongelmakohtia riitti listaksi asti.



– Olimme liikaa kiinni tuotekehityksessä. Ei ollut riittävästi resursseja strategian luomiseen, saati myyntiin ja markkinointiin. Hakemukseen listasin kaikki ne asiat, jotka eivät toimi tai joita pitää muuttaa.



Utriainen kokee, että Profilence lähti sparraukseen juuri täydelliseen aikaan. Yrityksessä oli laitettu iso myllerrys käyntiin. Uuteen uskoon menivät niin johtoryhmä kuin strategian kannalta keskeiset tekijät.



Sparrauksessa tästä oli valtava etu, sillä kaikki ne liiketoiminnan osa-alueet, joihin eniten kaivattiin tukea, tulivat esiin kuin itsestään.



– Suosittelen käyttämään aikaa oman liiketoiminnan kipukohtien löytämiseen. Kun ne ovat tiedossa jo etukäteen, saa sparrauksesta kaiken mahdollisen hyödyn irti, Utriainen sanoo.

KOHTI KORKEUKSIA

Kasvupolku-sparrausohjelman puolen vuoden rupeaman aikana on Utriaisen mukaan tapahtunut valtava määrä asioita.



– Saimme ihan todella hyvää sparrausta kun pystyimme näyttämään tosi tarkasti, mihin asioihin sparrausta tarvitsemme. Saimme avuksemme ihan järjettömän taitavia ammattilaisia.



Keskeisimmät opit ja oivallukset liittyivät tiimin koostamiseen ja johtamiseen. Esihenkilötyöhön on Utriaisen mielestä löytynyt kehittämiskohteita sparrauksessa valtavasti.



– Erityisen vahvasti on mieleen jäänyt sparraajamme Pekka Usva, joka soitti minulle ensin tunnin puhelun, jonka aikana päätettiin, mistä kaikesta puhutaan 45 minuuttia kestävässä varsinaisessa sparrauksessa, Utriainen nauraa.



Profilencen strategia on kirkas aina vuoden 2025 loppuun. Sparrauksen aikana tarkennettiin askelmerkkejä, joiden mukaan edetään.

Niistä tärkeimmät liittyvät Utriaisen mukaan tiimin vahvistamiseen. Profilencessa uskotaan, että sitoutuminen syntyy työn merkityksellisyyden ja tavoitteiden kautta. Näitä ohjaa yrityksen visio, joka on samaan aikaan sekä kunnianhimoinen että realistinen.

– Tässä sitä nyt kasvetaan. Kuljetaan strategiaan kirjattua maltillista polkua. Sen jälkeen painetaan kaasu päälle ja kiihdytetään korkealle.

*Vuoden kasvuyritys valittiin kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalissa 2.112023.