Ole.Fit -kuntosaliketju kasvoi maan suurimmaksi – Taustalla Fit Global Oy:n ja CMS Finland Oy:n yrityskauppa

Fit Global Oy on vuonna 2016 perustettu Ole.Fit -kuntosaliketjun taustalla toimiva osakeyhtiö, jonka kotipaikkakunta on Riihimäki. Yritys on kasvanut vauhdikkaasti perustaen seitsemän vuoden aikana kuntosalikeskukset yhteensä 54:lle paikkakunnalle. Yrityskaupan myötä Fit Globalin alla toimivien Ole.Fit- ja CMS-keskusten määrä nousee 62:een nostaen yrityksen toimipisteiden lukumäärän perusteella maan suurimmaksi.

Ole.Fit -kuntosalit toimivat yrittäjävetoisesti asiantuntijalisenssillä, joka takaa niille paitsi yhteisen brändi-ilmeen, myös ketjun vahvan tuen toiminnan eri vaiheissa. Erona perinteiseen franchising-sopimukseen Ole.Fit -kuntosaliyrittäjillä on mahdollisuus määritellä itse oma kuntosalikonseptinsa.

– Liiketoimintakauppa tuo mukanaan vahvan lisäarvon Ole.Fit -yrittäjien oman liiketoiminnan kehittämiseen. Kaupan myötä me Ole.Fit:llä saamme käyttöömme uusia vahvoja konsepteja sekä koulutuksia. Ja mikä parasta, saamme tiimiimme vahvistusta vankimmasta päästä, kertoo Fit Global Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Tomi Peltonen.

Peltoselle yhdistyminen merkitsee myös tietynlaisen ympyrän sulkeutumista. Olihan hän vuonna 2000 ensimmäisten joukossa avaamassa omaa CMS ketjuun kuuluvaa keskusta.

– Olimme hyvällä asialla jo vuosituhannen alussa ja nyt taitavissa käsissä kasvanut CMS palaa ikään kuin kotiin ja puhkeaa toivottavasti uuteen kukoistukseen Ole.Fitin kyljessä, Peltonen kertoo.

Mainio uutinen CMS-yrittäjille

Ennen yrityskauppaa CMS Finland Oy oli osa kansainvälistä kuntosaleja palvelevaa CMS (Club Marketing & Management Services) konsulttiyritystä, joka on perustettu Yhdysvalloissa vuonna 1965. Yrityksellä on toimintaa 60 maassa. Suomeen rantautumisen jälkeen sen palveluja ovat käyttäneet yli 100 kuntokeskusta ympäri maan.

CMS-konsepti auttaa yrittäjiä konseptoimaan liiketoimintamallin, myynnin, markkinoinnin sekä toiminnan ohjaamisen ja näiden ympärille on rakennettu laajat koulutukset. Aktiivisia CMS -ketjuun kuuluvia kuntosaleja oli ennen yhdistymistä Suomessa kahdeksan.

– CMS-yrittäjien lisenssien haltijoille tämä on mainio uutinen. Toiminta palveluineen, hintoineen ja ehtoineen jatkuu ennallaan, mutta nyt olemme saaneet taustalle voimakkaan, innovatiivisen ja nopeasti kasvavan omistajatahon, kertoo CMS Finlandin omistaja ja pääkouluttaja Tomi Nikula.