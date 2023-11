Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 14.11.2023

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.11.2023 10.11.2023 09:48:49 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa talousarvion 2023 kolmas toteutumisennuste sekä strategiset tavoitteet Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen kehittämiselle vuoteen 2030. Esityslistalla on myös seuraavat tilahankkeet: Vuosaaressa sijaitsevan leikkipuisto Haruspuiston määräaikainen sulkeminen 1.11.2023-31.12.2028 Suutarilassa sijaitsevan leikkipuisto Jalopeuran toiminnan lakkauttaminen 1.11.2023 alkaen lausunto Kallioon osoitteeseen Ensi Linja 1 toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta lausunto Vartiokylään osoitteeseen Rusettipolku 4 toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta päätös päiväkodin perustamisesta Pasilan peruspiiriin, Pohjois-Pasilan osa-alueelle päätös Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteisten taiteiden- ja ylei