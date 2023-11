Kvarnström ja Wickström esittävät kirjallisen kysymyksen rantaradasta

Kvarnström ja Wickström peräävät tarkempia tietoja rantaradan kehittämiseen varattujen 80 miljoonan euron käytöstä ja siitä, käytetäänkö varoja Karjaan ja Kauklahden välisellä osuudella sijaitseviin kohtaamispaikkoihin. Lisäksi edustajat kysyvät, miten hallitus aikoo tukea junaliikennettä Helsinki-Karjaa-Turku-reitillä, ja onko hallitus valmis käyttämään valtion varoja Helsingin ja Hangon väliseen lähijunaliikenteeseen, kun se tulee mahdolliseksi vuoden 2024 aikana tai viimeistään sitten, kun uudet ohituspaikat ovat vahvistaneet rannikkoradan kapasiteettia.

- Orpon hallitus on nostanut myös vuoden 2023 budjettiriihen yhteydessä rantaradan kehittämissuunnitelman Karjaa-Kauklahti-välille yhdeksi niistä hankkeista, joita edistetään nopeasti. On tärkeää, että investointiohjelmassa rantaradalle osoitetut varat käytetään kapasiteetin lisäämiseen rantaradalla. Ensisijaisesti tarvitaan lisää ohituspaikkoja. Tällä hetkellä junat joutuvat satunnaisesti odottamaan Inkoon asemalla, jossa ne muutoin eivät valitettavasti koskaan pysähdy, edustajat toteavat kirjallisessa kysymyksessään.

- On hyvä ja erittäin tärkeää, että panostukset rantarataan jatkuvat tällä hallituskaudella. Viime kauden peruskorjaushankkeiden jälkeen on nyt mahdollista keskittyä enemmän radan kehittämiseen ja kapasiteetin vahvistamiseen. Länsi-Uudenmaan alueellisen rantaratatyöryhmän tavoin mekin haluamme, että radan kapasiteettia vahvistetaan. Lähijunaliikennettä kehitettäessä tulee tarkastella myös rantarataa, Kvarnström toteaa.

- Rantarata on Länsi-Uudenmaan elinehto. On tärkeää nopeuttaa rantaradan kehittämistä. Haluamme varmistaa, että rantaradalle varatut 80 miljoonaa euroa suunnataan toimiin, jotka lisäävät kapasiteettia rantaradan varrella. Siksi ohitusmahdollisuus halutaan tuoda esiin vaihtoehtona. Samoin on tärkeää edistää lähijunaliikennettä samalla kun haluamme turvata kaukojunaliikenteen. Karjaan ja Turun sekä Karjaan ja Helsingin välillä tulee olla toimivat yhteydet myös tulevaisuudessa. Samalla meidän on tehtävä työtä suoran junayhteyden luomiseksi Hangon ja Helsingin välille, Wickström sanoo.