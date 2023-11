Joulutunnelmaa Postimuseossa vapaaehtoisten voimin

Postimuseon postikorttityöpajoissa on syksyn 2023 aikana käyty läpi museon isoa korttikokoelmaa. Vapaaehtoiset valitsivat kokoelmasta noin sata joulu- ja uudenvuodenkorttia 1900-luvun alkuvuosilta vuosisadan loppuun. Kokoelmasta on löytynyt pajojen ansiosta kiinnostavia kohteita, kuten Wivi Lönnille ja Santeri Alkiolle sekä hänen perheenjäsenilleen osoitettuja kortteja. Korttien luettelointi ja julkaisu Finna.fi-palvelussa on päässyt alkuun valikoitujen korttien myötä.

– Vapaaehtoistyö on tärkeä osa museon toimintaa. Se täydentää kokoelmatyötä, ei korvaa sitä. Vapaaehtoisten avulla on voitu ottaa käsiteltäväksi kokoelmanosia, jotka ovat aiemmin odottaneet luettelointia, kertoo tutkija, postikorttikokoelmasta vastaava Sanna Oikarinen.

Postikorttikokoelma on tästä hyvä esimerkki: Työpajoissa tehdyn korttien numeroinnin myötä kortti ja sen digitoitu kopio on helppo yhdistää toisiinsa. Näin kortti löytää helpommin takaisin oikealle paikalleen käytön jälkeen. Kokoelma pysyy järjestyksessä ja on helpommin tutkittavissa. Tämä on tärkeää, sillä Postimuseon korttikokoelma sisältää noin 220 000 korttia.

Pienoisnäyttelyssä valitsemiensa korttien lisäksi vapaaehtoiset pääsevät ääneen: Heitä on haastateltu museon toimintatavoista ja joulusta.

Vapaaehtoiset ovat mukana myös muussa museon toiminnassa, kuten tapahtumissa ja toimivat näyttelyiden vertaisihmettelijöinä. Hyvä esimerkki tapahtumasta on pian taas koittava Tampereen joululeimaus. Suurin osa vapaaehtoisista on Postimuseon ystävät ry:n jäseniä.

Postimuseon ystävät ry

Postimuseon ystävät ry on perustettu vuonna 1997. Sen tarkoitus on tukea museon toimintaa, lisätä Postimuseon tunnettuutta, edistää toimialan harrastajien välistä yhteistyötä ja syventää postihistorian tuntemusta.

Ystävien joulu. Vapaaehtoiset mukana Postimuseon kokoelmatyössä. -pienoisnäyttely 21.11.2023-14.1.2024 Postimuseon toisessa kerroksessa, museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5, Tampere.