Uusi asuinalue tuo Otaniemeen kerrostaloja, puistoa ja kivijalkaliikkeitä

Kaavaehdotuksen korkeimmat rakennukset ovat 16-kerroksisia, ja sijaitsevat lähimpänä Keilaniemeä. Otaniemeä kohti mentäessä rakennukset madaltuvat yhdeksänkerroksisiksi. Katutasoon on tulossa tiloja myös kivijalkaliikkeille. Yhteensä rakennusoikeutta on noin 56 000 kerrosneliömetriä.

Kaupungin tavoitteena on yhdistää Otaniemi ja Keilaniemi entistä tiiviimmin toisiinsa. Keilaniemestä on uusine tornitaloineen tulossa yhä merkittävämpi korkean rakentamisen keskittymä.

”Betonimiehen kaupunkikuva on suunniteltu niin, että eteläosat näyttävät enemmän Keilaniemeltä ja pohjoisosat enemmän Otaniemeltä. Aiemmissa suunnitelmissa rakennukset poikkesivat enemmän Otaniemen rakennustyylistä, mutta nyt olemme tehneet muutoksia asukkailta saamamme palautteen pohjalta”, kertoo alueen suunnittelija Toni Saastamoinen.

Tällä hetkellä kaava-alueella sijaitsee yliopiston tiloja, joista toiminta on jo siirtynyt muualle. Suurimman osan maa-alueista omistaa Aalto-yliopisto.

Lisää puistoa ja sujuvaa liikennettä

Uuden asuinalueen keskelle on tulossa metsäinen julkinen puisto. Lisäksi kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsee pitkulainen Kivikairan puisto. Jalankulun ja pyöräilyn verkosto kulkee puistoa pitkin läpi koko alueen. Viihtyisyyttä lisää myös lähellä oleva merenranta.

Kaavalla aiotaan turvata myös alueen arvokasta luontoa. Otaniemelle ominaisia metsiköitä säilytetään, samoin kaava-alueella sijaitseva liito-oravien kulkuyhteys.

Uusi asuinalue sijaitsee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Hiljattain kulkunsa aloittaneen pikaraitiotie 15:n pysäkki sijaitsee aivan alueen vieressä. Myös Aalto-yliopiston metroasemalle on lyhyt matka. Autoilun näkökulmasta alue sijaitsee kätevästi Kehä I:n tuntumassa.

Alueen autoliikenteeseen on kaavan myötä luvassa muutoksia Kuusisaarentien risteyksessä: Miestentie ei jatkossa enää liitykään Otaniementiehen, vaan suoraan Kuusisaarentiehen. Alueen pysäköintipaikkoja sijoitetaan Keilaniemen keskuspysäköintilaitokseen, mikä parantaa ympäristön viihtyisyyttä.

Kolmen kaavan kokonaisuus etenee pala kerrallaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Betonimiehen asemakaavaehdotusta kokouksessaan 22.11.2023. Jos kaava asetetaan nähtäville, on asukkaille tulossa siitä infoa sekä keskustelumahdollisuus. Lisätiedot päivitetään kaavan verkkosivulle ja Espoon kaupungin Facebook-sivulle.

Tiiviissä yhteydessä Betonimiehen kanssa on työstetty myös kahta muuta kaavaa: suojeluun painottuvaa Kivimiestä sekä Kivikairaa, jonne on myös suunnitteilla uusia asuinrakennuksia. Kivimiehen kaava on parhaillaan hyväksymisvaiheessa. Kivikairan kaavaehdotus on tulossa nähtäville myöhemmin. Yhdessä Betonimies ja Kivikaira tuovat eteläiseen Otaniemeen koteja noin 1800 asukkaalle.

Lisätiedot:

Toni Saastamoinen, Betonimiehen asemakaavan valmistelija

arkkitehti, asemakaavoitus, Epoon kaupunkisuunnittelu

puh. 040 520 8272, toni.saastamoinen@espoo.fi