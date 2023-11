Suomalaisen pioneeriyrityksen Artomen uusi tuote vapauttaa oppimistilojen potentiaalin

Artomen uusi tuote Artome S1 vastaa jokaisen luokkahuoneen vaihteleviin tarpeisiin. Luokkahuoneisiin suunnattu tuote on täysin liikuteltava ja sen tuottaman suuren kuvan ansiosta esitettävä sisältö on helposti nähtävissä myös takarivistä. Artome S1:n avulla luokkahuoneen muuntaminen dynaamiseksi oppimisympäristöksi käy hetkessä. Samalla mukaansatempaavien oppimiskokemusten tarjoaminen oppilaille on vaivatonta ja opetusmateriaalien visuaalinen esittäminen yhdistettynä laadukkaaseen äänentoistoon luovat yhdessä elämyksellisen oppimiskokemuksen.





Kansainvälistä osaamista

Artome S1 on portfolion kolmas tuote. Vuonna 2021 lanseerattu hybridikokouksiin keskittyvä Artome M10 on kerännyt kansainvälistä tunnustusta ja kiinnostusta monissa eri maissa. Yrityksen toinen tuote suuriin tapahtumatiloihin skaalautuva Artome X20 lanseerattiin viime vuonna. Kansainväliseen nousukiitoon ponnahtaneen Artomen asennusvapaita ja audiovisuaalisella teknologialla varustettuja esitysratkaisuja on myyty jo yli 30 maahan.



Maailman valloitusta varten kokemusta ja näkemystä löytyy paitsi Artomen hallituksesta, myös Artomen tuoreelta toimitusjohtajalta Mika Salomaalta, jolla on takanaan pitkä kansainvälinen ura kulutuselektroniikan parissa: ”Lähtökohtamme on rikastuttaa käyttäjäkokemusta ja poistaa tilan tuomat rajoitteet”





Artome S1 lyhyesti

Artome S1 on suunniteltu mukautumaan jokaisen luokkahuoneen vaihteleviin tarpeisiin. Liikuteltavuutensa ansiosta se on helppoa rullata paikalle mihin tahansa opetustilaan. Sen avulla luokkahuoneen muuntaminen dynaamiseksi oppimisympäristöksi käy hetkessä ja samalla mukaansatempaavien oppimiskokemusten tarjoaminen oppilaille on vaivatonta ja sujuvaa. Artome S1:n avulla opetusmateriaalien pelillistäminen on sujuvaa eri alustoja hyödyntämällä ja suuren kuvan ansiosta esitettävä sisältö on helposti nähtävissä myös takarivistä. Sisältöä voidaan esittää vaivattomasti miltä tahansa laitteelta, kuten tietokoneelta, jossa on HDMI-liitäntä tai langattomasti.