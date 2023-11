67 % ostaa joululahjoja ruokakaupasta – arvaatko suosituimman lahjan? Lidl paljastaa kuluttajatutkimuksen tulokset

Lidlin teettämästä tutkimuksesta* selviää, että tänä vuonna 67 prosenttia suomalaisista kuluttajista aikoo ostaa joululahjoja päivittäistavarakaupoista. Tämä on suosittua erityisesti perheissä, joissa on pieniä lapsia – heistä peräti 85 prosenttia hankkii joululahjoja ruokakaupasta. Kun tuloksia tarkastellaan ikäryhmittäin, korostuvat nuoremmat vastaajat: 18–34-vuotiaista 78 prosenttia kertoo tekevänsä joululahjaostoksia ruokakaupassa. Yli 54-vuotiaiden osalta vastaava luku on 59 prosenttia.

– Nykyajan kuluttaja arvostaa nopeutta ja helppoutta. On kätevää, kun lahjat saa ostettua ruokaostosten yhteydessä. Etenkin kiireisille lapsiperheille tämä on helpotus. Nykyisin ruokakaupoissa on myös aiempaa kattavammin tarjolla tuotteita eri tarpeisiin, ja joululahjat moniin toiveisiin löytyvät lähi-Lidlistä. Meiltä löytyy jokaiselle jotain: on sisustusesineitä, leluja ja kirjoja, kodinkoneita ja vaatteita. Vuodesta toiseen hittituotteina säilyvät puulelut ja junaradat löytyvät jouluvalikoimasta tänäkin vuonna, kertoo Lidlin kampanjoinnin ja markkinoinnin johtaja Meri Aalto.

Ruokakaupasta joululahjoja ostavilta kysyttiin, mitä he ruokakaupasta ostavat joululahjaksi. Peräti 86 prosenttia kertoi ostavansa suklaata tai muita makeisia. Tämän jälkeen suosituinta on ostaa lahjaksi käyttötavaroita kuten kodintekniikkaa ja sisustusta (44 prosenttia) sekä leluja (38 prosenttia). Nuoremmat vastaajat korostuvat myös tässä: noin puolet 18–44-vuotiaista aikoo ostaa ruokakaupoista käyttötavaroita joululahjaksi, yli 54-vuotiaista vain 35 prosenttia.

Vastaajista 11 prosenttia ilmoitti, että ei aio tänä vuonna ostaa joululahjoja ollenkaan. Tämänkin osalta on vaihtelua iän mukaan: 18–24-vuotiaista vain yksi prosentti ei aio ostaa joululahjoja lainkaan, yli 54-vuotiaista 16 prosenttia.

– Joululahjojen ostaminen nähdään tärkeänä tapana muistaa läheistä. Nykyään myös ymmärretään, että joululahjan ei tarvitse välttämättä olla mahtava ja kallis, vaan pienelläkin rahalla saa mainion joululahjan. Tuomme Lidleihin myyntiin joka viikko uusia tuotteita. Joku haluaa ostaa jo marraskuussa kaikki lahjat, toinen taas jättää lahjojen oston viime hetkeen. Mattimyöhäsille meillä on lohduttavia uutisia – vielä jouluviikollakin Lidleihin tulee uusia, pukinkonttiin sopivia tuotteita myyntiin, Aalto kertoo.

Lidl on julkaissut tänä vuonna usean vuoden tauon jälkeen lelukuvaston, josta löytyy joulun alla myyntiin tulevia leluja ja tuotteita. Kuvasto on jaettu suomalaisiin kotitalouksiin ja se löytyy myös myymälöistä sekä verkossa digitaalisena.

– Pidimme muutaman vuoden tauon lelukuvaston teettämisessä, ja saimme tästä heti palautetta ja toiveita tuoda kuvasto takaisin. Haluamme vastata asiakkaidemme toiveisiin, joten tänä jouluna sitä on taas saatavilla! Lapset rakastavat selailla kuvastoa ja merkata sieltä omia joululahjatoiveitaan, ja vanhempien on helppo sen avulla tehdä joululahjaostokset ruokakaupassa käydessään, Aalto kertoo.

Lidlin lelukuvasto: Sähköiset tarjouslehdet (lidl.fi)

* Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikoilla 44–45. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.