"Auttavat kädet - Juna 69:n turmasta pelastuneet" on liikuttava tarina hyvyyden ja selviytymisen voimasta

Turmassa menehtyi 31 henkilöä, joista 15 oli helsinkiläisiä sotalapsia. Tietokirja kertoo junaturmasta pelastuneiden Tuula Jopilan, Risto ja Taimi Tähtisen elämäntarinat, sekä Taimin urotyöstä lasten pelastajana palavasta junavaunusta. Kirja valottaa tapahtumaa teorian valossa sekä pelastuneiden yksilö- ja ryhmähaastattelujen, Kansallisarkiston aineiston, sekä kenttäpostien narratiivien pohjalta.

Kirjassa pohditaan sotalapsikokemusten ja lastensiirtojen vaikutuksia terveyteen, mielenterveyteen sekä elintapasairauksiin. Kirjassa arvioidaan myös ylisukupolvien vaikuttavasta taakkasiirtymästä sekä vaikenemisen kulttuurista. Tapahtumaketjua tarkastellaan myös synkronisiteetin näkökulmasta tuona kohtalokkaana yönä. Toivoton ja epätoivoinen tilanne pitää sisällään myös toivon käsitteen vuosikymmenien jälkeen arvioituna.



Tietokirja Auttavat kädet-juna 69 turmasta pelastuneet on jatkoa historialliselle romaanille Juna 69 - kun elämät suistuivat raiteiltaan.



Anita Näslindh-Ylispangar on filosofian tohtori ja tietokirjailija, joka on aiemmin kirjoittanut teokset Juna 69-Kun elämät suistuivat raiteiltaan sekä romaanin Naiset maailman tuulessa. Näslindh-Ylispangar työskentelee yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja on kirjoittanut laajasti sosiaali- ja terveysalasta.

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt:

Anita Salo

anita@basambooks.fi