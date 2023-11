Harri Broman jatkaa EK:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2024

KUTSU 21.11.: Pk-sektorin vastuullisuusbarometrin tulosjulkistus 14.11.2023 08:10:00 EET | Kutsu

Aika: ti 21.11. klo 9–10 Toteutus: Teams Live Event -webinaari Hyvä toimittaja / toimitus Pk-sektorin yritysvastuusta on tullut yhä ajankohtaisempi puheenaihe niin julkisessa keskustelussa, asiakkaiden keskuudessa kuin lainsäädännön valmistelussa. Siksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK on teettänyt Aula Researchilla tutkimuksen, jossa pureudutaan nyt jo toista kertaa pk-yritysten vastuullisuuteen ja sen kehityssuuntiin. Fokuksessa ovat pk-sektorin työnantajayritykset. Tervetuloa tulosjulkistukseen etäyhteydellä: Mikä on yritysvastuutyön kehitysvaihe pk-sektorilla? Miten yrittäjät ja yritysjohtajat itse näkevät vastuullisuuden merkityksen bisnekselleen? Mihin vastuullisuuden osa-alueeseen panostetaan eniten? Miten pk-yritykset hyötyvät vastuullisuudesta? Mitkä ovat vastuullisuustyön suurimmat haasteet ja pullonkaulat? Mikä on kehityksen suunta - kuinka pk-yritysten vastuullisuustyö on kehittynyt verrattuna vuoden 2021 tuloksiin? Barotulosten ohella kuullaan yrityspuheenvuoroja (Alexander