Tutkijat kehittivät sellun valmistuksessa syntyvistä jätteistä ääntä vaimentavaa seinäpaneelia

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö lahjoittaa Aalto-yliopistolle 3,2 miljoonaa euroa tekoälyosaamisen vahvistamiseen 14.11.2023 09:11:32 EET | Tiedote

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt Aalto-yliopistolle 3,2 miljoonaa euron lahjoituksen tekoälyosaamisen vahvistamiseen. Lahjoituksella Aalto-yliopisto perustaa House of AI -keskuksen tuottamaan tieteellistä tutkimusta ja käytännön sovelluksia tekoälyn alueella. Tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntäminen eettisesti kestävällä tavalla on elintärkeää niin Suomen kilpailukyvylle kuin koko maailman kestävyyshaasteiden ratkaisemiselle. ”Säätiö on jo vuosia panostanut merkittäviä summia tekoälyn tutkimiseen. Nykyinen alan nopea kehitys mahdollistaa aivan uudella tavalla tekoälyn soveltamisen yrityksissä. Haluamme olla tukemassa hanketta, jonka avulla suomalainen tutkimusosaaminen saadaan entistä paremmin hyödynnettyä myös yritysten liiketoiminnassa”, sanoo Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell. House of AI -keskuksen toiminnan ydintä ovat korkealaatuinen tieteellinen tutkimus ja tiivis yhteistyö tutkijoiden ja yritysten kesken. Tutkimus