Vihreiden Diarra: Mikä on inhimillinen ja humaani tapa toimia itärajalla?

Diarran mukaan ei ole sattumaa, että juuri nyt kun Suomi on liittynyt Natoon, talven kylmyys yltyy, ja meidän presidentinvaalit ovat parin kuukakauden kuluttua, Suomen itäralle saapuu päivä päivältä enemmän ihmisiä, joilla ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja. Ihmisiä jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet jättämään oman kotimaansa, usein köyhyyden, ilmastonmuutoksen, sodan tai muun ahdingon vuoksi.

– Minusta näyttää selvältä, että Venäjän tavoitteena on sallimalla ihmisten siirtyä vastoin kansainvälisiä sopimuksia Suomen rajalle, markkinoiden helppoa ja varmaa rajanylitystä horjuttaa Suomen yhteiskuntarauhaa ja vaikuttaa Suomen politiikkaan, Diarra kirjoittaa.



Kysymys on Diarran mukaan lopulta kahdesta asiasta.

– Siitä miten me sallimme omilla rajoillamme hyvin heikossa asemassa olevia ihmisiä kohdeltavan ja miten sallimme vihamielisen valtion käyttää näitä haavoittuvaisessa asemassa olevia ihmisiä työkaluna yhteiskuntarauhan järkyttämiseen, Diarra kirjoittaa.

Diarran mukaan on tärkeää varmistaa, että Suomen rajat toimivat, että ne ihmiset, joilla on siihen oikeus, voivat kansainvälisen oikeuden mukaisesti hakea suojaa Suomesta.

– Väärä informaatio siitä, että Suomen rajat voi ylittää idästä perusteetta on pyrittävä purkamaan. On nimittäin myös kohtuutonta antaa epätoivoisilta ihmisille, jotka pahimmillaan ovat valtavasti velkaa ihmissalakuljettajille sellainen käsitys, että rajan yli päässee kuka vaan ja siitä alkaa onnellinen elämä Schengen-alueen sisällä. Näin ei nimittäin ole. Suomi palauttaa ne ihmiset joilla ei ole kansainvälisen ja suomen lain mukaan oikeutta olla täällä. Samalla me emme myöskään halua satoja tai tuhansia ihmisiä telttailemaan lumihankeen Suomen rajalle. Tämä ei ole inhimillistä, Diarra kirjoittaa.

Diarra kirjoittaa, että yksi esille nostettu vaihtoehto on niiden rajanylityspaikkojen rajaaminen, joissa voi hakea kansainvälistä turvaa.

– Tässä tärkeintä on ottaa huomioon se miten voimme taata heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tosiasiallisen mahdollisuuden hakea kansainvälistä turvaa antamatta heille epärealistista odotusta tulevaisuudesta ja samaan aikaan varmistaa, että näitä ihmisiä ei käytetä hybridisodankäynnin välineenä. Olisi vastuutonta luoda tilanne, jossa ihmissalakuljettajat voivat valheellisilla väitteillä Suomen itärajan vuotamisesta ryövätä näiltä ihmisiltä omaisuuden ja saattaa heidät kammottavaan velkaan ja näin vielä vaikeampaan asemaan, Diarra kirjoittaa.

Lue koko kirjoitus osoitteesta:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/itaraja-ihmisoikeudet-ja-venajan-torkeat-temput/