Fasetti Oy entisöintikumppanina Lahden kaupungintalon perusparannuksessa

Vuonna 1912 valmistuneen Lahden Kaupungintalon perusparannus ja laajennusprojekti on valmistunut. Perusparannuksen yhteydessä kaupungintalon arvovalaisimet ja vanhat huonekalut kunnostettiin.

Kunnostusurakka kilpailutettiin allianssissa ja sitä myöten Fasetti tuli valituksi entisöintiprojektiin. Tilaajan peruslähtökohtana oli saada mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita perusparannusprojektiin ja Fasetissa taasen iloittiin merkittävän urakan saamisesta omalta kotiseudulta.

Fasetin kunnostettavana oli kaupungintalon noin 300 vanhaa arvovalaisinta, jotka entisöitiin ja ajanmukaistettiin led-tekniikalle. Lisäksi lähes 300 vanhaa tuolia ja pöytää entisöitiin Fasetissa.

Työt alkoivat kesällä 2021 purku- ja pakkaustöillä sekä siirroilla kunnostukseen. Projektin alussa määriteltiin kiireisimmät ja kriittisimmät entisöitävät kohteet, koska kalusteet ja valaisimet tuli saada taloon valmiina remontin valmistuessa ja talon auetessa syksyllä 2023.

Töitä jouduttiin sen vuoksi priorisoimaan ja aloittamaan työt Eliel Saarisen -aikakauden sekä Antti Nurmesniemen 1980-luvulla suunnittelemista kalusteista, jotka sijaitsevat pääasiallisesti kaupungintalon valtuustosalissa sekä hallitussalissa.

Työn onnistumisen kannalta Fasetin vanhojen materiaalien ja pintakäsittelyjen tuntemus ja laaja henkilöstö oli ensisijaisen tärkeää. Esimerkiksi valtuustosalin lähes 5 metriä pitkän pöydän ja puhujankorokkeen kunnostukset olivat kokojensa puolesta urakan haastavimpia kalusteita.

”Meillä on vuosikausien kokemus suurten ja vaativien entisöintiprojektien tekemisestä myös museoviraston suojelemissa kohteissa. Paikallisena toimijana meille oli ilo ja kunnia saada tehdä Lahden kaupungintalon valaisimien ja huonekalujen kunnostusurakka”, sanoo Fasetin yrittäjä Janne Ylönen.

Ella Ylönen Fasetista haastatteli Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö Sari Honkasta ja Lahden Museoiden esinekonservaattori Lauri Löfmania projektin tiimoilta:

Oletteko tyytyväisiä tehdyn työn kokonaislaatuun?

Olemme olleet tyytyväisiä sekä yhteistyöhön, että työn laatuun. Aikataulut ja järjestelyt ovat olleet välillä haastavia, mutta lopputulos on todella hieno, kertoi Sari Honkanen.

Lauri Löfman:

Entisöintityön alussa valituista työmenetelmistä sovittiin yhdessä yksityiskohtaisesti. Kunnostustöissä ei ole pyritty saamaan jokaisesta pinnasta uuden veroista, vaan kunnostuksessa olleissa kalusteissa on saatu säilytettyä niiden historiaa ja niissä näkyy yhä käsityön laatu. Joidenkin kalustekokonaisuuksien osalta lopputulos on jopa parempi kuin aiemmin, sillä vanhoja kunnostuksia on joskus jouduttu tekemään kiireellä tai huonommilla menetelmillä. Fasetin ammattiosaamisen avulla kokonaisuuksista on saatu yhtenäisempiä ja kalusteet luovat yhdessä arvokkaat puitteet kaupungin päättäjien työskentelylle.