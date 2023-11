Luksusluokan Hongqi SUV täydentämään Hedin Automotiven täyssähköautojen merkkivalikoimaa

– Hedin Automotive on dynaaminen ja nopeasti kehittyvä yritys. Tartumme määrätietoisesti uusin mahdollisuuksiin, kun koemme, että ne palvelevat Suomen markkinaa ja suomalaisia asiakkaitamme, sanoo Hedin Automotiven toimitusjohtaja Mikko Mykrä.

– Nyt tartuimme Hedin-konsernin tarjoamaan mahdollisuuteen tuoda jälleen uuden ja erittäin mielenkiintoisen täyssähköauton Suomeen. Hongqi-luksusautot edustavat kiinalaisten täyssähköautojen aatelia.

Autojen myynti toteutetaan Suomessa samalla kaavalla kuin suomalaisten suosion saavuttaneiden MG-täyssähköautojen: Hongqi-autot myydään ruotsalaisen sisaryrityksen Hedin Premium Car AB:n varastosta ja Ruotsissa ensirekisteröidyt autot tuodaan Suomeen ajamattomina. Hedin Premium Car AB on Hongqin virallinen maahantuoja ja jakelija.

Vaikuttava ulkonäkö ja kuninkaallista luksusta

Hongqi E-HS9 on luksusluokan täyssähköinen SUV, joka herättää huomioita jykevällä koollaan ja ulkomuodollaan. Auton palkittu päämuotoilija Giles Taylor on onnistunut yhdistämään ainutlaatuiset pienet detaljit voimakkaisiin ja puhtaisiin linjoihin. Vaikuttava keula ja merkille tyypillinen LED-valaistus kruunaavat kokonaisuuden: yli 5,2 metriä pitkä auto on ilmestys paikasta riippumatta.

Hongqi-luksusautoihin kuuluu ylellinen varustelutaso vakiona.

­– Laatu ja viimeistely näkyy ja tuntuu kaikissa materiaaleissa. Nahkapenkit ovat sähköisesti säädettävissä ja niissä on sisäänrakennettu lämmitys ja jäähdytys. Etupenkeistä löytyy lisäksi säädettävä hierontatoiminto. Perusvarusteluun kuuluu kaksi isoa, integroitua näyttöä, joista muun muassa ajotietokone, multimediajärjestelmä, ilmastointi ja navigointi ovat säädettävissä. Lisäksi Hongqi-applikaatio tarjoaa monipuolisen ja kattavan etähallinnan moneen toimintoon, sanoo Hongqi-autojen projektijohtaja Jon Höckerstedt.

Myös turvallisuusasiat on huomioitu ja varustelutasoon kuuluvat muun muassa 12 pysäköintitutkaa, neljä kameraa eri puolilla autoa, kuolleenkulman varoitin sekä automaattinen hätäjarru.

Suomessa myytävät autot ovat 7-paikkainen Hongqi E-HS9 Premium ja 6-paikkainen Hongqi E-HS9 Exclusive. Molemmissa on 99 KWh:n (netto 90 kWh) kokoinen akku, joka tarjoaa jopa 465 km toimintaetäisyyden. Autot ovat saatavilla valkoisena, harmaana ja mustana, joko yksi- tai kaksivärisenä. Hongqin merkkihuolto on keskitetty Helsinkiin Hedin Automotiven Herttoniemen toimipisteeseen.

Hinnat ja saatavuus

E-HS9 Premium (7-paikkainen malli): 74 900 €

E-HS9 Exclusive (6-paikkainen malli): 84 900 €

Nopea toimitus Hedin Premium Car AB:n varastotilanteen mukaan.

Tutustu Hongqi-mallistoon: www.hedinautomotive.fi/hongqi tai www.hongqi.se/hongqi-e-hs9

Hongqi on FAW-autonvalmistajan merkki ja se on valmistanut eksklusiivisia luksusluokan autoja jo vuodesta 1958. Hongqin tavoitteena on kehittyä Kiinan johtavaksi premium-autojen valmistajaksi ja merkki laajenee nyt voimakkaasti Euroopassa useille uusille markkinoille. Yhtiö kuuluu Kiinan kolmen suurimman autoteollisuuskonsernin joukkoon.

LISÄTIEDOT AUTOTOIMITTAJILLE

Ensimmäiset Hongqi-autot ovat esittelyssä Helsingin Herttoniemessä joulukuun alussa. Esittelyssä ovat sekä 7-paikkainen Hongqi E-HS9 Premium ja 6-paikkainen Hongqi E-HS9 Exclusive. Koeajoon tarjoamme 7-paikkaista Premium-mallia. Koeajoaikoja voi tiedustella Pia Immoselta: pia.immonen@hedinautomotive.fi