Merkittävä muutos S-ryhmän omissa merkeissä: uutuutena ruokakaupan hyllylle laadukas Coop, Rainbow lopetetaan

Vuonna 1967 kaupan hyllyille tullut Rainbow rusinat oli sarjan ensimmäinen tuote ja sitä seuraavien vuosikymmenten aikana Rainbow’sta on kehittynyt S-ryhmän omien merkkien laajin, yli 1500 tuotteen sarja.

Lanseerattava Coop on muissa Pohjoismaissa suosittu, laatu-hinta-suhteeltaan mainio tuotesarja. Suurelle osalle tutuista Rainbow-tuotteista löytyykin vastaavat tuotteet Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa Coop-merkkisinä.

– Muutos on historiallinen eikä vähiten siksi, että Rainbow-tuotteilla on monen asiakkaan arjessa iso merkitys. Oman lempituotteen katoamisesta ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, sillä tuomme valikoimiin vastaavat tuotteet Coop-tuotteina, kertoo S-ryhmän omista merkeistä vastaava johtaja Nina Paavilainen.

– Pohjoismaiseen, yhteiseen ja uudistuneeseen Coop-brändiin siirtyminen Suomessa näkyy asiakkaille tulevaisuudessa entistäkin edullisimpina hintoina sekä laajempana valikoimana: meillä on nyt yhä ketterämmät mahdollisuudet kasvattaa tuotesarjaa myös uudenlaisilla tuotteilla. Coop-tuotteissa haetaan entistäkin laadukkaampaa reseptiikkaa ja laatu-hintasuhdetta, Paavilainen kuvaa.

Coop-merkin tuotteita löytyy jo nyt S-ryhmän myymälöistä ja lisää tuodaan myyntiin asteittain sitä mukaa, kun Rainbow-tuotteita myydään loppuun.

Coop täydentää S-ryhmän omien merkkien kokonaisuutta

Omien merkkien ja oman tuonnin osuus on noin viidesosa S-ryhmän kokonaismyynnistä ja osuus on pysynyt melko samana vuosia. Keväästä 2022 lähtien asiakkaiden kiinnostus edullisempia merkkejä, kuten omia merkkejä, kohtaan on kasvanut tasaisesti ja viimeisen vuoden aikana omien merkkien myynnin osuudessa on nähty yli yhden prosenttiyksikön kasvu.

Suosituimpia S-ryhmän päivittäistavarakaupan omia merkkejä ovat Rainbow’n rinnalla olleet Hyvää Suomesta tai Sirkkalehti-merkkien kriteerit täyttävä Kotimaista-tuotesarja ja aina edullinen Xtra. Muita omia merkkejä ovat vastuullisuussertifioituihin ja luomutuotteisiin keskittynyt Änglamark, astetta parempaa arkeen ja juhlaan tarjoava Herkku sekä S-ryhmän ravintoloista tutut brändit Amarillo ja Rosso.

– Uskomme suomalaisten ottavan myös nyt lanseerattavan Coopin uudeksi suosikikseen. Omien merkkien kokonaisuudessamme makuja maailmalta ja myös kotimaasta tuova Coop tulee olemaan selvästi laajin tuotesarja, Paavilainen toteaa.

– Coop-tuotesarja on mahdollisuus myös kotimaiselle elintarviketeollisuudelle. Coop-tuote voi hyvin olla myös suomalainen tuote ja sillä on mahdollisuus kasvaa muissakin Pohjoismaissa myytäväksi tuotteeksi, Paavilainen painottaa.

Hinta, helppous ja yksilöllisyys näkyvät ruokaostoksilla

Kuten kaupan omien merkkien suosion kasvusta nähdään, on hinta tällä hetkellä merkittävin kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttava trendi. Muita valtatrendejä ovat helppous ja yksilöllisyys.

Suomalaisten ruokaostoissa aiemmin nousussa ollut hyvinvointiajattelu ja osin myös kasvisruokavalion suosiminen ovat vähentyneet. Samalla kasvavat yksilölliset erot: osalle esimerkiksi hyvinvointi tai vastuullisuus ovat määrääviä tekijöitä ruokaostoksilla. Kun katsotaan kokonaiskuvaa, ovat tänä vuonna suomalaiset palanneet perinteisen ja helpon arkiruoan äärelle. Sekaruokavalioon kuuluvat kuitenkin olennaisena osana kasvikset, joiden viime vuonna nähty voimakas väheneminen ostoskoreissa saatiin käännettyä.

Tiedote ruokatrendeistä ja siitä, miten ne näkyvät ostoskoreissa löytyy täältä: Hinta, helppous ja yksilöllisyys näkyvät ruokaostoksilla – sekaruokavalio on palannut lautasille - S-ryhmä (s-ryhma.fi)