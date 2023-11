Väitös: Aikaerotteisen Raman-spektroskopian mittausvirheet pienemmiksi

Raman-spektroskopia on kemialliseen analyysiin käytettävä tekniikka, jossa tutkittavan näytteen koostumus määritetään näytteestä siroavan valon perusteella. Erityisesti Oulun yliopistossa sitä on kehitetty aikaerotteiseksi, mikä tarkoittaa, että näytteeseen ei kohdisteta jatkuva-aikaista valolla tapahtuvaa mittausta vaan siihen suunnataan hyvin lyhytaikaisia laserpulsseja. Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Tuomo Talala on kehittänyt tähän aikaerotteiseen mittaamiseen kalibrointimenetelmän, jonka avulla mittaamisen ajoitusvirheitä saadaan huomattavasti vähennettyä.