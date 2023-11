Vastuullinen valinta pukinkonttiin: HelsinkiMission aineeton lahja

School to Belong -yksinäisyyskysely: Yksinäisyyttä kokevat nuoret tapaavat toisiaan harvoin kouluyhteisön ulkopuolella – ratkaisuja löydetty yksinäisyyden vähentämiseksi 19.9.2023 06:30:00 EEST | Tiedote

Joka kolmas (33 %) yksinäisyyttä kokevista nuorista ei tapaa kavereita tai muita saman ikäisiä viikoittain kasvokkain eikä verkossa. Nuorten kokemus siitä, että he voivat vaikuttaa omaan yksinäisyyden tunteeseen on kasvanut vuodessa neljä prosenttiyksikköä School to Belong -ohjelmassa mukana olevissa oppilaitoksissa. School to Belong -yksinäisyyskyselyssä on vastaajana 6 335 nuorta.