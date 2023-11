Vuoden 2024 yhteiskuntatieteilijä on politiikan tutkija Hanna Wass

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on valinnut Vuoden yhteiskuntatieteilijän vuodesta 1999 lähtien. Kunniamaininnalla tuodaan esiin yhteiskunta-alan ammattilaisten monipuolista ja laaja-alaista osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla.

Edelliseksi, vuoden 2023 yhteiskuntatieteilijäksi, valittiin Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä kollektiivi, jota Emil Kastehelmi, John Helin ja Eerik Matero luotsaavat.

Vuonna 2024 vuoden yhteiskuntatieteilijän kunniamaininnan saa politiikan tutkija, yleisen valtio-opin dosentti ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaani Hanna Wass. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja on tutkinut demokratiaa, edustuksellisuutta ja poliittisen osallistumisen edellytyksiä erityisesti eriarvoisuuden näkökulmasta. Wassin tuotantoon kuuluu yli 200 julkaisua.

Muiden tehtäviensä ohella hän johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa NATOpoll-hanketta, jossa tutkitaan suomalaisten turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kohdistamia odotuksia. Lisäksi hän on yksi Suomen vaalitutkimuskonsortion perustajajäsenistä ja toimii konsortion johtoryhmässä.

Vuoden yhteiskuntatieteilijän valinnan tekee Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n hallitus.

”Hanna Wass on tuonut sekä yhteiskunta-alaa että alan asiantuntijuutta näkyville uudella ja virkistävällä tavalla. Hän on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija, vaikuttaja, tutkija ja tieteen popularisoija. On erityisen hienoa, kuinka hän on ollut näkyvä mediassa nimenomaan yhteiskuntatieteilijänä ja kuinka hän edistää yhteiskunta-alan yhteisöllisyyttä”, YKAn hallituksen puheenjohtaja Hanna Sauli perustelee valintaa.

Wass toteaa, että valinta ja sen perustelut lämmittävät mieltä.

”Akateemiseen asiantuntijuuteen kohdistuu monenlaisia tiedeyhteisön sisäisiä ja yhteiskunnallisia odotuksia. Olen keski-iän kapinassani pyrkinyt vähitellen muokkaamaan työrooliani enemmän itseni näköiseksi ja olla siten osaltani laajentamassa tutkijoista julkisuudessa muodostuvaa kuvaa. Tuntuu hurjan merkitykselliseltä, että se saa osakseen tunnustusta nimenomaan ammattiliitolta."

Tukiraha Politiikasta.fi:lle

Vuoden yhteiskuntatieteilijäksi valittu henkilö tai kollektiivi saa mahdollisuuden antaa YKAn tarjoaman 2 500 euron suuruisen tukirahan valitsemalleen kiinnostavalle ja tärkeälle yhteiskunnalliselle toimijalle. Hanna Wass päätti antaa tukirahan Politiikasta.fi-verkkolehdelle.

Politiikasta.fi on Valtiotieteellisen yhdistyksen lehti, joka yleistajuistaa yhteiskuntatieteitä ja erityisesti politiikan tutkimusta. Se on palkittu muun muassa vuonna 2019 Suomen tiedetoimittajain liiton vuoden tiedeviestintäpalkinnolla.

”Valitsin tukirahan saajaksi Politiikasta.fi:n, sillä se tekee äärettömän arvokasta työtä tieteen popularisoimiseksi”, Wass perustelee.

YKA onnittelee lämpimästi Vuoden 2024 yhteiskuntatieteilijä Hanna Wassia!