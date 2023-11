Varhan aluevaltuusto hyväksyi palvelustrategian sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman

Varsinais-Suomen hyvinvointialue sai keskiviikkona palvelustrategian. Palvelustrategiassa otetaan huomioon asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikutukset. Palvelustrategia on osa koko hyvinvointialueen strategiaa.

- Prosessi on ollut hyvin osallistava. Olemme kuulleet laajasti kuntia ja kuntalaisia, yrityksiä ja järjestöjä. Väitän, että Varhan palvelustrategia kestää vertailun muiden hyvinvointialueiden strategioiden kanssa, järjestämisjohtaja Antti Parpo kertoo.

Palvelustrategian hyväksymisen jälkeen valmistellaan tarkempia linjauksia ja valmistellaan palvelustrategian toimeenpanoa.

Ensi vuonna vaiheittain tehtävät palveluverkkoa koskevat linjaukset ovat osa palvelustrategiaa.

- Palveluverkkoa tullaan käsittelemään osissa ja se tuodaan myös päätöksentekoon osissa. Asiassa edetään palastellen, Parpo kuvailee.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta päätös

Aluevaltuusto käsitteli hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Päätösesitykseen tehtiin kaksi muutosehdotusta. Ensimmäisen muutosesityksen takana oli kokoomus, joka esitti palaamista pääosiltaan alkuperäiseen, aluehallitukselle 7.11. tehtyyn esitykseen, jolla olisi tasapainotettu taloutta vuoden 2026 loppuun mennessä 270 miljoonalla eurolla.

Toinen muutosesitys oli vihreiden, sdp:n, keskustan ja Vasemmistoliiton yhteinen. Siinä muutoksia esitettiin lukuisiin numero- ja tekstikohtiin koskien muun muassa sopimusomaishoitajien lisäämistä ja lastensuojelun huostaanottojen vähentämistä. Jälkimmäisessä muutosesityksessä tasapainottamisen osuus on 236 miljoonaa ja tasapainotustarpeen loput 40 miljoonaa muutosesityksessä katsotaan syntyvän valtionrahoituksen jälkikäteiskorjauksesta.

- Emme tiedä, mitä tulemme saamaan, mutta 40 miljoonaa on varovaisuusperiaatteen mukainen summa, valtuuston puheenjohtaja Aki Lindén totesi.

Jälkimmäinen muutosesitys voitti äänestyksen vihreiden, sdp:n, keskustan ja Vasemmistoliiton äänin 50­ - 29.

Seuraavaksi voittanut muutosesitys asetettiin pohjaesitystä vastaan. Äänestyksessä 49 valtuutettua äänesti voittaneen muutosesityksen puolesta, 2 äänesti vastaan ja 28 tyhjää. Joukko kokoomusvaltuutettuja jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kokoomuksen muutosesityksen puolesta äänestivät Rkp, Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset.

- Kestävä talous on kaiken pohjana. Meidän on hyvinvointialueena sitouduttava näihin merkittäviin säästöihin, joita meillä edessämme on, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi aluevaltuustolle.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on edellytys sille, että hyvinvointialue voisi käyttää sille myönnettyä lainanottovaltuutta vuonna 2024. Myös kuluvan vuoden talouden alijäämäinen kehitys edellyttää tasapainotustoimia. Hyväksytyn ohjelman toimittamiseen on pyydetty valtiovarainministeriöltä viikon lisäaika ja ministeriö hyväksyy tai hylkää ohjelman joulukuussa.

Ikääntyneiden palvelulautakuntaan uusi jäsen

Aluevaltuusto myönsi Pentti Kalliolle eron ikääntyneiden palvelulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimesi hänen tilalleen Johannes Yrttiahon. Varajäseneksi valittiin Esko Antikainen.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.