Fisuhaaste 2023 tuo uudet kalaruoat koululaisten testiin Espoossa

Fisuhaaste valtaa Espoon Karhusuon koulun keskiviikkona 22.11.2023. Karhusuon oppilaiden arvioitavina on kirjolohi-perunasosevuokaa, kirjolohilasagnettea ja kukkakaalicurrya. Espoo Catering ja Lagerblad Foods toteuttavat tapahtuman yhteistyössä koulun, oppilaiden ja keittiön ammattilaisten kanssa.

Haaste antaa oppilaille itselleen mahdollisuuden arvioida ja vaikuttaa kouluruokalistoihin. Kaikki Karhusuon koululaiset saavat äänestää suosikkinsa päivän ruoista. Tämän lisäksi 10–15 oppilaasta koostuva makuraati arvioi perusteellisesti ruokien maun, ulkonäön ja rakenteen. Espoo Cateringin väki on paikalla keskustelemassa raadin kanssa ja ottamassa palautteen vastaan.

Karhusuon koulu on yhtenäiskoulu, jossa on oppilaita esikoululaisista yläkoululaisiin. Tämä tekee Fisuhaasteesta oivan tilaisuuden saada kattavaa tietoa siitä, mitä mieltä eri ikäiset lapset ja nuoret ovat tarjotuista ruoista. Palautteiden pohjalta Espoo Catering kehittää reseptejä tai jos palaute on loistavaa, tuo ruoat listoille sellaisinaan.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee syömään kalaa ainakin kaksi kertaa viikossa. Kalaruoalla on tutkitusti lukuisia terveyshyötyjä, joten on tärkeää löytää koulujen ruokalistoille uusia, oppilaille maistuvia kalaruokia. Fisuhaaste pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Fisuhaaste-teemapäivä järjestettiin myös vuonna 2022, minkä pohjalta koulujen ruokalistoille lisättiin lime-inkiväärikala ja Välimeren uunikala. Fisuhaaste tuo uudet maut koululounaille!