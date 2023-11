Tapio Korpeinen valittiin Metsäteollisuus ry:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Metsäteollisuus ry valitsi Tapio Korpeisen yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Korpeinen on UPM-Kymmene Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja ja UPM Energy liiketoiminta-alueen johtaja.

Korpeinen korosti metsäteollisuuden merkittävää, yli suhdannevaihtelujen kantavaa roolia suomalaisen hyvinvoinnin perustana.



- Metsäsektori on ollut korvaamaton kivijalka Suomen talouden hyvinä ja huonoina aikoina. Toimialan arvoketjut ovat kotimaassa, alalla on ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, ja jos alan pitkän ajan kilpailukyvystä pidetään huolta, on meillä hyvät edellytykset katsoa tulevaan, Korpeinen sanoi.

Syyskokous päätti myös, että vuonna 2024 Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 23 jäsentä. Uusina jäseninä hallitukseen nousevat Tervakoski Oy:n toimitusjohtaja Christopher Diesen, Pankaboard Oyj:n vt. toimitusjohtaja Pasi Piiparinen, Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja Hans Sohlström sekä Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Puheenjohtajiston vuonna 2024 muodostavat puheenjohtaja Tapio Korpeinen sekä varapuheenjohtajat pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group ja toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso Oyj.



Metsäteollisuus ry:n hallitus 2024

Toimitusjohtaja Christopher, DiesenTervakoski Oy

Toimitusjohtaja Juha Halminen, Corex Finland Oy

Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM-Kymmene Oyj

Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, Metsä Tissue Oyj

Tuotantojohtaja Juha-Pekka Kaivola, Jujo Thermal Oy

Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy

liiketoiminta-alueen johtaja Tapio Korpeinen, UPM-Kymmene Oyj

Toimitusjohtaja Juha Koukka, Mondi Powerflute Oy

Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj

Toimitusjohtaja Tuomo Pappila, Billerud Finland Oy

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja ja maajohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Vt. toimitusjohtaja Pasi Piiparinen, Pankaboard Oyj

Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy

Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy

Director Kirkniemi Mill Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy

Toimitusjohtaja Hans Sohlström, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Jari Suominen, Pölkky Oy

Toimitusjohtaja Päivi Suutari, MM Kotkamills Oy

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Puusepänteollisuus ry

Toimitusjohtaja Ari Viinikkala, DS Smith, Packaging Division, Finland

Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Suomen Kuitulevy Oy



