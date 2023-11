Helsinki juhlistaa lapsen oikeuksia tarjoamalla runsaasti maksutonta ohjelmaa

Helsinki tarjoaa lapsille, nuorille ja perheille runsaasti toimintaa, tiloja ja tapahtumia. Esimerkiksi kulttuurikeskuksissa järjestetään vuosittain satoja lapsille soveltuvia työpajoja, esityksiä ja taidekasvatussisältöjä.

Helsinki on lapsiystävällinen kaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehittymiseen. Helsinki on myös kandidaattijäsenenä mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyössä, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista kunnissa.

– Lapsilähtöisyys on toimintamme keskiössä. Kuuntelemme lasten ja nuorten mielipiteitä ja huomioimme ne palvelujemme suunnittelussa. Vahvistamme lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta kaupunkitiloissa ja koulutamme henkilöstöämme kohtaamaan lapset ja nuoret tasavertaisesti, sanoo Pirjetta Mulari, Annantalon johtaja ja Helsingin lastenkulttuuripäällikkö.

Kulttuurikeskuksissa lastenleffoja, sirkusta ja tunnettuja esiintyjiä

Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalo on Helsingin lastenkulttuurin sydän, joka täyttyy myös Lapsen oikeuksien viikolla ohjelmasta. Tanssi- ja miimiteatteri Auracon esitys Tuntu pohtii, miltä tuntuu kokea tila kehollisesti ilman näköaistia (ke 22. ja to 23.11.), ja Naperokinossa (ke 22.11.) nautitaan laadukkaista lastenleffoista. Lasten päivän ohjelmassa lauantaina 25.11. on muun muassa sarjakuva- ja robotiikkatyöpajat sekä musisointia Megamuskarin tahtiin.

Stoassa vietetään lauantaina 25.11. niin ikään perhepäivää, jossa nähdään Ilmatilan Atlas-nykysirkusesitys, pohditaan Tulevaisuuskoulussa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tankataan vetyautoja ja valmistetaan uudenlaista kangasta muovista. Maunula-talossa esitetään puolestaan lauantaina 25.11. rakastettu merirosvoseikkailu Aarresaari musiikkiteatterin muodossa.

Malmitalolla katsellaan maanantaina 20.11. Disney-elokuva Soul – Sielun syövereissä. Tiistain 21.11. Meidän lapset Malmilla -tapahtuma tarjoaa hyvinvointiluentoja vanhemmille, tietoa alueen perhekeskuspalveluista ja lasten ohjelmaa, kuten temppuradan, Sirkus Magentan esityksen ja sirkustyöpajan. Tilaisuudessa puhuu rap-artisti Mikael Gabriel, joka tarjoaa näkökulmia Malmilla kasvamiseen.

Lapsen oikeuksien päivänä maanantaina 20.11 lippu nostetaan salkoon eri puolilla kaupunkia, kuten Annantalossa ja Vuotalossa, ja kunniavieraina tilaisuuksissa ovat lapset. Vuotalon lipunnostossa vuosaarelainen kaupunginvaltuutettu ja koripallotähti Shawn Huff puhuu lapsille siitä, mitä tarkoittaa lapsen oikeus hyvinvointiin. Vuotalolla katsellaan myös keskiviikkona 22.11. Ryhmä Hau -elokuva englanniksi, ja lauantaina 25.11. Megamuskari laulattaa lapsiperheitä.

Kirjastoissa sukelletaan satujen ja nuorisotaloissa pelien maailmaan

Helsingin kirjastopalveluissa juhlistetaan lapsen oikeuksien viikkoa satu- ja lorutuokioilla, joita järjestetään kirjastoissa ympäri kaupunkia. Itäkeskuksen kirjastossa opitaan tunne- ja kaveritaitoja lauantain 25.11. satutyöpajassa, ja Töölön kirjastossa vietetään la 25. – su 26.11. lasten viikonloppua, jossa kuunnellaan ja keksitään hämärän hetkiin liittyviä tarinoita.

Helsingin nuorisotaloissa lapsen oikeudet ovat esillä koko juhlaviikon ajan ryhmäkeskusteluissa ja yksilötapaamisissa. Nuorten kanssa tehdään myös erilaisia harjoituksia ja pelataan teemaan liittyviä pelejä. Toivon talossa Pukinmäessä on esillä lapsen oikeuksia käsittelevä näyttely, jonka teokset kootaan nuorten työpajoissa. Lisäksi Operaatio Pulssi Pohjoinen suunnittelee viikon aikana ensi kevään toimintaa yhdessä nuorten kanssa keskittyen erityisesti nuorten toiveisiin, tarpeisiin ja hyvinvointiin. Lapsen oikeus hyvinvointiin on vuoden 2023 Lapsen oikeuksien viikon pääteema.

Helsingin liikuntapalveluiden 3.–6.-luokkalaisille suunnattu ja ohjattu EasySport-harrasteliikunta vierailee maanantaina 20.11. HUS:n Uudessa lastensairaalassa. Vierailulla EasySport-ohjaajat esittelevät kaupungin tarjoamaa lasten- ja nuorten harrastetarjontaa Uuden lastensairaalan potilaille ja henkilökunnalle.

Kaupungin eri toimialat järjestävät viikon varrella myös paljon muuta ohjelmaa, kuten maanantain 20.11. tilaisuuden Helsingin kaupungintalolla, jossa apulaispormestarit keskustelevat lasten ja nuorten kanssa lokakuussa julkaistun kouluterveyskyselyn tuloksista. Tapahtumaan saapuu kaikkiaan 200 helsinkiläislasta ja -nuorta.

Lasten tarinat -ääniteos soi ympäri pääkaupunkiseutua

Kaupungin oman ohjelman lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan lastenkulttuuritoimijat ovat yhdistäneet voimansa ja julkaisevat Lapsen oikeuksien viikolla yhteisen Lasten tarinat -ääniteoksen, joka soi pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa ja kaupunkien julkisissa tiloissa, kuten museoissa ja kirjastoissa. Teoksen tavoitteena on saada lasten ääni kuuluviin eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Mukana ensi kertaa toteutettavassa projektissa ovat Helsingin Annantalo, Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurora, Vantaan Lastenkulttuurikeskukset Pessi, Toteemi ja Pyykkitupa ja Vantaan Sanataidekoulu.

Helsingin Lapsen oikeuksien viikon ohjelmatarjontaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa tapahtumat.hel.fi.

Lisätietoa Helsingin Lapsiystävällinen kunta -työstä.