Tampere-talon keväässä kansainvälisiä musiikkilegendoja, iskelmätähtiä ja klassisen musiikin helmiä

Maailmankuulu brittilaulajatar Bonnie Tyler konsertoi Tampere-talon Isossa salissa keskiviikkona 10. huhtikuuta. Tylerin rakastetuimpiin hitteihin lukeutuvat mm. Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, Lost in France ja It's a Heartache. Artisti on julkaissut uransa aikana 18 studioalbumia ja saavuttanut lukuisia palkintoja ympäri maailman. Konsertin liput tulevat myyntiin Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa maanantaina 20. marraskuuta klo 10.

Isosta-Britanniasta Tampereelle saapuu myös legendaarinen The Animals -yhtye, joka juhlistaa 60-vuotista taivaltaan näyttävän jäähyväiskiertueen merkeissä. The Beatlesin ja The Rolling Stonesin vanavedessä 1960-luvulla maailman valloittanut The Animals on tunnettu alkuperäisen laulajansa Eric Burdonin sielukkaasta äänestä sekä jättihiteistä, kuten House of the Rising Sun, Don’t Let Me Be Misunderstood, It’s My Life ja We Gotta Get Out of This Place. Yhtye esiintyy nykykokoonpanossaan Pienessä salissa keskiviikkona 27. maaliskuuta.

Scandinavian Music Groupin suosituimmat kappaleet kuullaan kunnianhimoisesti uudelleen sovitettuna sinfoniaorkesterille ja bändille, kun seitsenhenkinen suosikkiyhtye esiintyy Vantaan viihdeorkesterin kanssa Isossa salissa lauantaina 25. toukokuuta. Orkesteria johtaa Eero Lehtimäki. Artistit ja lauluntekijät Suvi Teräsniska, Yona ja Knipi esittävät uusia sovituksia suurimmista hiteistään Mikko Mäkisen orkesterin ja Gospel Helsinki -kuoron säestyksellä lauantaina 18. toukokuuta. Konsertti on osa Kirkon juhlat -kaupunkifestivaalin ohjelmaa Tampereella 17.–19. toukokuuta.

Laulaja ja lauluntekijä Anne Mattilan 40-vuotisjuhlakonsertissa lauantaina 9. maaliskuuta kuullaan akustisia versioita kaikille tutuista lauluista, kuten Perutaan häät ja Asfalttiviidakko, sekä myös harvinaisempia kappaleita. Lauantaina 10. helmikuuta Pienessä salissa soivat Olli Lindholmin säveltämät populaarimusiikin klassikot Markus Salon, Mikko Kangasjärven ja Jari Latomaan esittäminä. Salo kilpaili voittoisasti Lindholmin joukkueessa Voice of Finland -ohjelmassa vuonna 2019, ja Kangasjärvi ja Latomaa työskentelivät artistin kanssa vuosikymmenien ajan sekä muusikkoina että äänilevytuottajina.

Säveltäjä-basisti Lauri Porran LoveProge-konsertissa torstaina 2. toukokuuta kuullaan läpileikkaus suomalaisesta progesta. Huippumuusikoista koottu yhtye esittää mm. Wigwamin ja Tasavallan Presidentin kappaleita sekä muuta Love Recordsin tuotantoa. Pitkän linjan musiikintekijöiden Tuomo Prättälän ja Markus Nordenstrengin perustama indie folk -yhtye Tuomo & Markus esiintyy Pienessä salissa keskiviikkona 24. tammikuuta. Jazzin, progen, soulin, voimapopin ja angloamerikkalaisen juurimusiikin ääriviivat hämärtyvät konsertissa uniikiksi omaksi soundiksi. Yhtyeen livekokoonpanossa soittaa myös trumpetisti Verneri Pohjola.

Klassisen musiikin keväässä soivat säveltäjä Toivo Kuulan (1886–1918) koskettavimmat yksinlaulut bassobaritoni Tommi Hakalan ja pianisti Kristian Attilan tulkitsemina. Historiallisesti taustoitettu konsertti sunnuntaina 21. tammikuuta sukeltaa säveltäjän elämäntarinaan musiikin ja Kuula-asiantuntija Juhani Koiviston alustusten johdolla. Helsingin kamarikuoro esittää Sergei Rahmaninovin (1873–1943) Pyhän Johannes Krysostomoksen liturgian Pienessä salissa lauantaina 11. toukokuuta. Kuoroa johtaa Nils Schweckendiek.

Irlantilainen The National Dance Company of Ireland saapuu Tampere-taloon 25-vuotisjuhliaan viettävän Rhythm of the Dance -esityksen kanssa sunnuntaina 21. huhtikuuta. Show’ssa on mukana useita palkittuja tanssijoita sekä taitavia livemuusikoita ja solisteja. Ukrainalainen tanssi- ja lauluyhtye Volyn esiintyy Tampere-talossa perjantaina 2. helmikuuta. Monipuolinen kansantanssiyhtye on niittänyt yleisön suosiota ympäri maailmaa.

Tampere-talo tarjoaa myös lapsiperheille keväistä koettavaa. Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu soittaa iloista ja tarttuvaa musiikkia koko perheelle lauantaina 17. helmikuuta. Lasten ja aikuisten kestosuosikki ja TV:stä tuttu maailmanmestaritaikuri Simo Aalto juhlii 45-vuotista uraansa Jokeri Pokeri Box Deluxe Show -esityksessä lauantaina 30. maaliskuuta. Lasten Lauantai -teemapäivässä 27. huhtikuuta nähdään Mauri Kunnaksen kirjaan pohjautuva Pieni Pelkojen Kirja -lastenteatteriesitys. Teemapäivänä perheen pienimmille on lisäksi tarjolla teatteriaiheinen työpaja Muumimuseossa sekä pannukakkubuffet ravintola Tuhtossa.

Tapahtumien liput ovat myynnissä Tampere-talon ja Lippu.fin lipunmyyntikanavissa.