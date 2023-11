Lenovo näkee elpymisen merkkejä koko teknologiasektorilla – kvartaalitason suorituskyky parani ja asema tekoälyn johdossa vahvistui

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) on maailmanlaajuinen, 62 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon teknologiakonserni, joka on Fortune Global 500 -listan sijalla 171. Yhtiö työllistää 77 000 ihmistä eri puolilla maailmaa palvellen miljoonia asiakkaita päivittäin 180 markkina-alueella. Lenovon visiona on tarjota käyttäjille älykkäämpää teknologiaa. Yhtiö on jatkanut menestystään maailman johtavana pc-palveluntarjoajana laajentamalla kasvualoille, jotka edistävät uuden informaatioteknologian (asiakas-, edge-, pilvi-, verkko- ja älyteknologia) kehitystä, mukaan lukien palvelimet, tallennustilat, mobiililaitteet, ohjelmistot, ratkaisut ja palvelut. Tämä muutos yhdessä Lenovon innovaatioiden kanssa rakentaa osallistavampaa, luotettavampaa ja kestävämpää digitaalista yhteiskuntaa kaikille.

Lisätietoja Lenovosta: https://www.lenovo.com/fi/fi/

Uutiset ja tiedotteet löydät StoryHubista.