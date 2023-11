SDP:n Helena Marttila: Turkistarhaus on tullut tiensä päähän – ainoa kestävä ratkaisu on luopuminen

– Turkiseläinten häkkikasvatus aiheuttaa eläimille huomattavaa kärsimystä, sairauksia ja stressiä. Tämä ei ole eettisesti oikein. Lisäksi suomalaisten huomattava enemmistö vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Alaa ja sitä koskevaa sääntelyä ei ole kyetty uudistamaan niin, että ne turvaisivat turkiseläinten hyvinvoinnin. Muualla Euroopassa alaa rajoitetaan jo huomattavasti, ja monessa maassa se on kielletty jo kokonaan. Suomi on Euroopan viimeisiä maita, joissa turkistarhaukseen ei ole puututtu lainkaan. Tämäkö on se kuva, jonka haluamme välittää muualle Eurooppaan ja maailmalle, Marttila kysyy.

SDP:n kanta on, että turkistarhaus tulee kieltää Suomessa. Taloustutkimuksen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan runsaat 80 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta ja yli puolet kannattaa turkistarhauksen täyskieltoa mahdollisimman nopeasti. Myös Suomen Eläinlääkäriliitto julkaisi aiemmin tällä viikolla tiukan kannanoton turkistarhauksen kieltämisen puolesta. Liiton mukaan turkistarhaus on ongelmallista niin eettisesti, eläinten hyvinvoinnin, ympäristönsuojelun kuin zoonoottisten tautien kannalta.

– Eettisen näkökulman lisäksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota turkistarhauksen aiheuttamiin turvallisuusriskeihin kansanterveydelle. Esimerkiksi turkistarhoille levinneen lintuinfluenssaviruksen uhkana on viruksen muuntuminen ja siirtyminen ihmiseen. Tänä vuonna esiintyneiden tautitapausten seurauksena on määrätty lopetettavaksi jo yli 300 000 turkiseläintä. Niin kauan kuin toiminta jatkuu, on olemassa uhka siitä, että erilaiset virukset leviävät tarhoilta aiheuttaen pahimmillaan uuden pandemian, Marttila muistuttaa.

– Ainoa kestävä ratkaisu on turkistarhauksen lopettaminen. Hallituksen tuleekin pikaisesti laatia turkistuotannon ja turkisten myynnin kieltämiseksi ja turkistuotannosta luopumiseksi suunnitelma, jossa edetään asteittain ja jossa varmistetaan, ettei kukaan jää tyhjän päälle. Toimiin on ryhdyttävä heti, Marttila painottaa.