VR voitti uuden junaliikennöintisopimuksen Ruotsissa

X-trafikin junat liikennöivät Keski-Ruotsissa Gävleborgin alueella Gävlestä Ljusdaliin ja Sundsvalliin. Sopimuksen liikenne toteutetaan yhdeksällä kahden ja kolmen vaunun Regina-junalla. Tällä hetkellä liikenteen operoinnista vastaa Vy Tåg AB.



Kyseessä on toinen junaliikennöintisopimus, jonka VR Sverige on saanut VR:n yrityskaupan jälkeen. Ensimmäinen sopimus koski Bergslagenin alueen junaliikennettä (Tåg i Bergslagen).



”Uuden sopimuksen myötä asemamme alueella vakiintuu entisestään. Sopimus mahdollistaa yhteistyön operoimamme Tåg i Bergslagenin kanssa mm. kunnossapidon osalta. Odotamme innolla mahdollisuutta toivottaa uudet työtoverit tervetulleiksi VR:lle”, sanoo Johan Oscarsson, VR:n Ruotsin kaupunkiliikenteen johtaja.



Valinta voidaan riitauttaa kymmenen päivän kuluessa sen julkaisemisesta. Mikäli sitä ei riitauteta, sopimus allekirjoitetaan.



VR hakee kasvua Ruotsin sopimusliikenteestä



VR laajensi toimintaansa Ruotsiin hankkimalla yrityskaupalla Arriva Sverige AB:n. Yhtiö on toiminut 1.7.2022 alkaen nimellä VR Sverige AB. VR osallistuu aktiivisesti alueellisiin joukkoliikennekilpailutuksiin sekä Suomessa että Ruotsissa. Yrityskaupan myötä VR Group on yksi Pohjoismaiden suurimmista joukkoliikennetoimijoista. VR toimii Ruotsissa ostoliikennemarkkinoilla ja on Ruotsin kolmanneksi suurin junaoperaattori ja neljänneksi suurin bussioperaattori.



VR operoi Pågatågenia Etelä‑Ruotsissa Skånetrafikenin tilaamana. Lisäksi VR huolehtii Skånetrafikenin bussiliikenteestä Helsingborgissa ja Kristianstadissa. Itä‑Götanmaalla VR vastaa Östgötapendelnistä Östgötatrafikenin tilaamana. Tukholman alueella VR liikennöi linja‑autoja, raitiovaunuja ja paikallisjunia SL:n kilpailuttamana.



VR tarjoaa Ruotsissa noin 3 000 työntekijän, 520 linja‑auton, 180 junan ja 70 raitiovaunun avulla nykyaikaisia, ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja, joissa turvallisuus on aina etusijalla.