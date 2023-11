Ennätysmäärä ilmoittautuneita Kokkola Material Weekille

"Me järjestäjät olemme todella tyytyväisiä huimaan ilmoittautumismäärään. Kokkolassa sijaitsee merkittävä määrä kemianalan huippuosaamista edustavia yrityksiä, mikä tekee Kokkolan kaupungista Skandinavian merkittävimmän epäorgaanisen kemian keskittymän. Alueemme innovaatiojärjestelmä kattaa kaiken koulutuksesta ja perustutkimuksesta aina TKI- ja kaupallistamispalveluihin saakka yritysten tarpeisiin. Onkin todella hienoa, että pääsemme esittelemään tätä kaikkia näin suurelle yleisölle", kertoo Kokkola Material Weekin Brand Manager Nora Birkman Neunstedt.

Kokkola Material Week tarjoaa monipuolisen ohjelman, joka sisältää seminaareja, oheisohjelmaa ja verkostoitumismahdollisuuksia. Tapahtuman puhujina on kansainvälisiä ja kotimaisia huippunimiä, jotka esittelevät uusimpia tutkimustuloksia, teknologioita ja ratkaisuja kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian eri osa-alueilta.



Industry Meeting Point: Verkostoitumista ja uusia mahdollisuuksia

Kokkola Material Weekin yhteydessä järjestettävä verkostoitumistapahtuma Industry Meeting Point, joka on suunnattu mm. teollisuuden alan yrityksille, hankkeille ja alihankkijoille. Tapahtuma on loistava tilaisuus tavata suurhankkeiden ja -yritysten edustajia, verkostoitua ja neuvotella jopa uusista alihankintakumppanuuksista. Mukana on mm. Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) toimijoita, OX2, Umicore, KIP Service, Flexens, Finnvera ja Kokkolan Urheilupuiston hybridiareenan allianssi. Industry Meeting Pointissa hyödynnetään Tavata-verkostoitumistyökalua, jonka kautta yritykset pääsevät varaamaan lyhyitä tapaamisia suurhankkeiden- ja yritysten, mutta myös muiden pienten ja keskisuurten yritysten välillä.



"Industry Meeting Pointin kaltaista tapahtumaa on toivottu, sillä pienempien toimijoiden on usein haastavaa saada kontaktia oikeisiin tahoihin isoissa yrityksissä. Tapahtuma mahdollistaa matalan kynnyksen kontaktoinnin ja tietojenvaihdon erikokoisten yritysten välillä. Toivottavasti myös pienemmät yritykset saapuvat runsain joukoin paikalle. Tulossa on jo yli 250 osallistujaa, mikä on loistava lukema ja mahdollistaa monipuolisen verkostoitumisen", toteaa KOSEKin yrityskehittäjä Janne Vähäkangas tyytyväisenä.

Aiempien vuosien tapaan Kokkola Material Weekillä on tarjolla myös oheisohjelmaa, joka sisältää yleisöpäivä Open Dayn kauppakeskus Chydeniassa lauantaina 11.11., kiertoajeluita Kokkolan suurteollisuusalueelle ja kävelykierroksen historiallisessa Neristanissa.

"OpenDay tapahtuma keräsi tänäkin vuonna upean määrän vierailijoita yritysten ja toimijoiden toiminnallisille pisteille kauppakeskus Chydeniassa. Kaikenikäiset kävijät innostuivat keräämään leimakortteihin leimoja pisteillä vierailemalla, täyden kortin oikeutettua pieneen palkintoon. Kortteja palautettiin lähemmäs parisataa kappaletta! Kokkolan Suurteollisuusalueelle järjestetyt kaksi kiertoajelua kiinnostivat ja keräsivät kävijöitä myös runsaasti", iloitsee Kokkola Material Weekin tapahtumakoordinaattori Titta Tilvis.

Kansainvälinen Kokkola Material Week tarjoaa vuosittain korkeatasoisen kattauksen kemian, biotalouden ja mineraalitalouden ajankohtaisista tutkimus- ja kehitysnäkymistä. Kaikki seminaarin aiheet liittyvät materiaalitieteeseen ja edustavat alan uusimpia innovaatioita ja osaamista. Tapahtuman pääkieli on englanti, ja seminaarit ovat täysin maksuttomia osallistujille. Kokkola Material Week 2022 keräsi paikan päälle seminaareihin 1300 kävijää, ja suoraa lähetystä seurasi 1400 katsojaa. Osallistujista noin 60 % oli Suomesta ja 40 % ulkomailta.

Järjestelyissä ovat tänä vuonna mukana: KOSEK, Kokkolan kaupunki, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Oulun yliopisto, KPedu, Luonnonvarakeskus, Visit Kokkola, Te-palvelut, Ely-keskus, Viexpo ja muu Team Finland-verkosto

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan Kokkola Material Weekin tapahtumiin!

Voimme tarvittaessa järjestää tapaamisia puhujien kanssa haastatteluja varten.

Lisätietoja:

Nora Birkman Neunstedt

Kokkola Material Week Brand Manager / Asiakasvastaava

nora.birkman.neunstedt@kokkola.fi

044 7809 091