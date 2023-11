Kansainväliset Erämessut siirtymässä Suomen Messut Oyj:n järjestämisvastuulle

”Olemme sopimuksesta todella iloisia. Saamme kokeneen tapahtumajärjestäjän tekijäksi, ja voimme kehittää Erämessuista entistäkin vahvemmat”, sanoo Erämessuja 30 vuotta luotsannut messujohtaja Ninni Manninen.

Riihimäen Messut Oy sulautui emoyhtiöönsä RTOY:hyn vuoden 2022 alussa. RTOY:n ydintoimintaa ei kuitenkaan ole tapahtumien järjestäminen, joten yhteistyö Expomarkin kanssa on luontevaa ja mahdollistaa tapahtuman kehittämisen. Erämessujen oikeudet ja brändi säilyvät RTOY:llä. Yhteistyö auttaa tapahtuman kehittämisessä ja poistaa pienen organisaation haavoittuvuutta.



”Kansainvälisillä Erämessuilla on upea 50-vuotinen historia, vakiintunut kävijäkunta ja vahva näytteilleasettajapohja. Tapahtuman ohjelma on laadukas, ajankohtainen ja kiinnostava. Näistä asetelmista on hienoa lähteä kasvattamaan Erämessuista entistä kansainvälisempää, koko Itämeren aluetta palvelevaa tapahtumaa”, sanoo Expomarkin toimitusjohtaja Tomi Niemi.

Messujohtaja Ninni Manninen luotsaa jatkossakin Kansainvälisiä Erämessuja. Näytteilleasettajan näkökulmasta muutoksia on vähän: messuinfra vahvistuu, tapahtumapaikka ja yhteyshenkilö pysyvät tuttuina. ”Olemme viime vuosien aikana lisänneet vuoropuhelua näytteilleasettajien kanssa ja haluamme jatkaa samalla linjalla. Meille tärkeintä on, että näytteilleasettajat saavat Erämessuista kaiken mahdollisen hyödyn ja kävijäkokemus on paras mahdollinen”, sanoo Manninen.

Sopimus on 20.11.2023 Riihimäen kaupunginhallituksen käsittelyssä. Erämessut järjestetään entisin vastuin vielä 7.-9.6.2024, minkä jälkeen Erämessujen on määrä siirtyä Expomark Oy:n vastuulle seuraavalla järjestämiskerralla vuonna 2026.

Lisätietoja:

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy / Riihimäen Messut

Ninni Manninen, messujohtaja, ninni.manninen@riihimaenmessut.fi, 050 362 6051

Pauliina Lindgren, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, pauliina.lindgren@riihimaenmessut.fi, 050 516 4004

www.rtoy.fi

Expomark Oy

Tomi Niemi, toimitusjohtaja, 040 765 6248, tomi.niemi@expomark.fi; www.expomark.fi

Tarja Gordienko, Suomen Messut Oyj, viestintäpäällikkö, tarja.gordienko@messukeskus.com, 050 5847 262