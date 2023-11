Miten kauppa huolehtii ihmisistä toimitusketjuissaan? Moni pohtii eettisiä valintoja ruokakaupassa

Yleisesti tiedetään, että esimerkiksi kaakaon viljelyyn liittyy suuria ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä, mikä voi herättää kysymyksiä kaupan suklaahyllyllä. Kuluttajat haluavat tehdä yhä tiedostavampia valintoja ruokakaupassa, ja Lidlin Way To Go -tuoteperhe on yksi keino tähän. Way To Go -tuotteita ostamalla voi edistää ihmisoikeuksien toteutumista, sillä hankkeen tavoitteena on taata viljelijöille elämiseen riittävät tulot sekä paremmat työ- ja elinolot.

Lidlissä on valikoiman kokoon nähden vaikuttava määrä Reilun kaupan tuotteita. Way To Go -tuotteissa reiluus on viety vielä askeleen pidemmälle, kun raaka-aineen viljelijöille on maksettu Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan bonuksen päälle vielä Lidl-bonus. Lisäksi Lidl maksaa vielä erillistä koulutusbonusta, jolla rahoitetaan koulutushankkeita viljelijöille. Koulutuksissa painotetaan mm. ympäristöystävällisempää viljelyä.

Way To Go -tuotevalikoima on syksyn 2023 aikana laajentunut uusiin tuoteryhmiin. Valikoimasta löytyy tällä hetkellä useita eri suklaamakuja sekä uusimpana lisäyksenä suolattuja ja suolaamattomia cashewpähkinöitä. Valikoima täydentyy vielä loppuvuoden aikana appelsiinimehulla.

Ostamalla Lidlin Way To Go -tuotteita kuluttaja voi edistää parempaa tulotasoa kaakaon-, pähkinän- ja jatkossa myös appelsiiniviljelijöille. Hankkeessa mukana olevat viljelijät hyötyvät suoraan jokaisesta myytävästä Way To Go -tuotteesta.

– Ruoan eettisyys kiinnostaa kuluttajia. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden valita superreilu vaihtoehto, jossa pienviljelijöiden korkeampi tulotaso on turvattu. Way To Go -tuotteiden valikoimaa laajentamalla haluamme mahdollistaa korkeammat tulot ja koulutusta entistä useammalle viljelijälle, sanoo Lidlin valikoiman vastuullisuuspäällikkö Laura Kvissberg.

Korkeammat tulot jo yli 2000 pienviljelijälle

Way To Go -suklaata on myyty Lidlissä muutaman vuoden ajan. Hankkeella on tähän mennessä onnistuttu parantamaan yli 2220 pienviljelijän tuloja 27 ghanalaisessa kunnassa. 30 prosenttia viljelijöistä oli naisia.

Korkeampien korvausten lisäksi Lidl rahoittaa tuottajamaissa erilaisia koulutushankkeita, joilla pyritään turvaamaan parempaa toimeentuloa pitkällä aikavälillä. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten tukemiseen, kun viljelijöitä valitaan ja osallistetaan erilaisiin hankkeisiin.

– Way To Go on loistava esimerkki konkreettisista toimista parantaa viljelijöiden ja työntekijöiden työoloja ja toimeentuloa sekä ympäristön hyvinvointia. Jokaisella tulisi olla oikeus elämiseen riittäviin ansioihin, ja on hienoa nähdä, että valikoimassa on nyt mukana myös pähkinän- ja appelsiiniviljelijät, toteaa Reilu kauppa ry:n asiakkuusjohtaja Heli Le.

Lidlin Way To Go -tuotteet:

Way To Go suklaa, 180 g, 2,19 €

Makuina maitosuklaa 32 %, maitosuklaa 32% manteli & merisuola, valkosuklaa-vadelma sekä maitosuklaa 51 % manteli % merisuola. Kaakaon alkuperämaa: Ghana.

Way To Go cashewpähkinä, 175 g, 3,49 €

Vaihtoehtoina suolattu ja paahdettu sekä suolaamaton versio. Alkuperämaa: Tansania.

Way To Go appelsiinitäysmehu, 1 l, 2,29 €

Alkuperämaa: Brasilia. Tulossa myyntiin 6.12.