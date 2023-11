Vihreiden Hanna Holopainen: turkistarhaus kuuluu historiaan

Kansanedustaja Hanna Holopainen (vihr.) esittelee lakialoitettaan turkistarhauksen lopettamiseksi tänään eduskunnan täysistunnossa.

– Toivon, että myös eduskunnasta löytyy kansan tahtotila turkistarhauksen kieltämiseksi Suomessa. Kansalaisaloite turkistarhauksen lopettamiseksi keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta vain yhden päivän aikana. Lakialoitteeni keräsi kannatusta yli puoluerajojen ja kiitän kaikkia aloitteen allekirjoittaneita kollegoitani, Holopainen kommentoi.

– Voimassa olevan eläinten hyvinvointilain (693/2023) tavoitteena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Tavoitteena on edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Nykyisenlainen turkistarhaus on kuitenkin näiden tavoitteiden kanssa räikeässä ristiriidassa, kertoo Holopainen.

Suomi on yksi Euroopan harvoja maita, missä turkistarhaus on yhä sallittua. Suurin osa Euroopan maista on kieltänyt turkistarhauksen joko kokonaan tai osittain.

– Turkistarhaus ei ole millään mittapuulla eettistä. Nyt on korkea aika lopettaa turkistarhaus Suomessakin. Turkistarhauksen eettiset ongelmat ovat olleet meillä jo pitkään tiedossa. Kaikilla eläimillä tulisi olla oikeus lajityypillisen käyttäytymisen toteuttamiseen, kuten liikkumiseen, sosiaalisuuteen ja poikasten hoitamiseen, kertoo Holopainen.

– Kaikkien nisäkkäiden on todennettu tuntevan perustunteita, kuten iloa, surua, pelkoa ja kiintymystä. Tämän tiedon valossa turkistarhaus on puhdasta eläinrääkkäystä. Sivistyneenä yhteiskuntana meidän pitäisi tunnistaa tämä epäkohta ja muuttaa lakia niin, että turkistarhaus jää meilläkin historiaan, jatkaa Holopainen.

Viime kesänä lintuinfluenssa pääsi leviämään turkistarhoille, mikä osoittaa, että turkistarhaukseen liittyy myös vakavia kansanterveydellisiä riskejä. Yli 100 00 turkiseläintä on jo lopetettu lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi suomalaisilla turkistarhoilla.

– Animalian selvityksen mukaan lintuinfluenssaepidemian torjuntaan turkistarhoilla on budjetoitu tälle vuodelle 8,9 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä on turkistarhaajille maksettavia korvauksia. Lisäksi rahaa kuluu mm. tapettujen eläinten hävittämiseen. Tässä ei ole mitään järkeä. On todella lyhytnäköistä, että valtio jatkaa tällä tavoin turkistarhauksen tukemista. Tuet pitäisi suunnata turkistarhauksen lopettamiseen ja tukea tarhaajia siirtymään muihin elinkeinoihin.

Suomessa on tällä hetkellä noin 400 turkistarhaa. Turkistarhaus oli pääasiallinen elannon lähde noin 200 yrittäjälle vuonna 2022. Turkisalan merkitys Suomen kansantaloudelle on pienentynyt vuosi vuodelta.

– Nyt on aika auttaa turkistarhaajia siirtymään muihin elinkeinoihin tai eläköitymään, niin että kukaan ei putoa tyhjän päälle, päättää Holopainen.