Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto Iida Turpeiselle teoksesta Elolliset

Raati perustelee valintaa seuraavasti:

”Sukupuuttoon pian löytymisensä jälkeen vuoteen 1768 mennessä tapettu merilehmä – se nimenomainen yksilö, jonka luuranko on nähtävissä Pohjoisen Rautatiekadun museossa – liittää yhteen joukon ihmisiä kolmella eri vuosisadalla. Laajan tieteenhistoriallisen tausta-aineiston pohjalta Turpeinen rakentaa täsmäiskuja henkilöidensä olennaisimpiin käänteisiin.

Samalla romaani tuo lukijan iholle koko maapallon ekologisen murroksen ja syöksyn. Lopputulosta saa lukea tunteella ja henkeään pidätellen. Kuten jo teoksen nimi ilmentää, ihminen on syytä nähdä osana eläinkuntaa, ei muita parempana. Me kai tiedämme enemmän kuin toiset elolliset, vaan emme kuitenkaan usein toimi parhaan tietomme mukaan. Luonnonhistorian näkökulmasta merilehmän ajasta on vain silmänräpäys, ja nyt kylvämme ympärillemme tuhoa, joka seuraavan silmänräpäyksen kuluttua saattaa muuttaa meidät itsemme museaalisiksi.

Henkilöidensä herkkyyttä kauniisti piirtävä Elolliset ei kuitenkaan ole toivoton. Näemme, että elämä jatkuu, aina hiukan uudenlaisena. Mennyttä ei voi tuoda takaisin, mutta niin museot kuin kirjatkin pitävät yllä käsitystä siitä. Ja parhaimmillaan, kuten Turpeisen maailmanluokan romaanin kohdalla, kirja vie lukijansa ikään kuin elämään menneisyyttä itse.”

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinto jatkaa vuosina 1964–1994 myönnetyn J.H. Erkon esikoiskirjapalkinnon perinnettä. Raatiin kuuluivat toimittajat Arla Kanerva, Susanna Laari, Antti Majander (pj.) ja Eleonoora Riihinen sekä kriitikko Vesa Rantama ja tunnustuksen viime vuonna romaanilla Ruumis/huoneet voittanut Susanna Hast.

Iida Turpeinen (s. 1987) on helsinkiläinen kirjallisuudentutkija, joka valmistelee väitöskirjaa luonnontieteiden ja kirjallisuuden risteymistä.

Elollisten vastaanotto on ollut poikkeuksellinen. Siitä on otettu jo neljä painosta kahden kuukauden sisällä julkaisusta. Romaanin käännösoikeuksista on kilpailtu maailmalla suurten kustantamoiden kesken ennennäkemättömässä mittakaavassa. Toistaiseksi oikeudet on myyty 19 kielialueelle, joista merkittävimpinä mainittakoon Yhdysvallat ja Iso-Britannia, Saksa, Ranska, espanjankielinen maailma, Italia, Hollanti ja Ruotsi.

Elolliset on myös kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokas sekä Tulenkantaja-ehdokas.