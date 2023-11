Seurakuntien rakastettu joulukalenteri tulee jälleen

Pääkaupunkiseudun ev. lut. seurakuntien joulukalenteri jaetaan jälleen lähipäivinä kotien postiluukkuihin Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa. Kalenteri ilmestyy nyt kahdeksatta kertaa ja paperiversion lisäksi myös seurakuntien sometileillä.

Pääkaupunkiseudun lisäksi kalenteria jaetaan tänä vuonna myös Keravalla, Turussa, Kaarinassa, Seinäjoella, Kouvolassa, Vaasassa, Porvoossa, Kuopiossa ja Tammisaaressa.

Edellisiltä vuosilta saadut palautteet kertovat, että seurakuntien joulukalenterista on tullut monessa kodissa yksi joulun odotuksen kohokohdista.

”Tällaista toiveikkuutta, mitä kalenteri ympärilleen levittää, tarvitaan tässä ajassa. Parasta sielunhoitoa on avata luukku, joka pitää sisällään joka päivä jotain tärkeää, jotain mitä vaalia mielessä ja muistaa”, todetaan eräässä viime joulun kalenterista kirjoitetussa palautteessa. Toinen palautteen antaja puolestaan sanoo, että ”kalenteri antaa ajattelua iloon, toivoon ja armollisuuteen omassa elämässä”.

”Toivon, että joulukalenterin luukut antavat kaikille tunteille luvan”

Tämän vuoden joulukalenterin teemana on ilo. Elämme maailmassa, jossa on juuri nyt paljon ahdistusta, surua, synkkiä uutisia ja epävarmuutta. Siksi on erityisen tärkeää tuoda esiin ja pitää yllä myös ilon, toivon ja rakkauden viestejä.

Joulukalenterin luukkujen tekstit on kirjoittanut Hanna Kivisalo. Edellisen kerran hän kirjoitti kalenteritekstit vuonna 2020.

­­ – Tämän vuoden joulukalenterien tekstien kirjoittaminen oli paineetonta ja mukavaa. Uskalsin luottaa siihen, että se, mikä tuntuu itsestä puhuttelevalta, tuntuu usein muistakin. Tämän vuoden teema ilo oli mieluisa. Se antoi luvan kirjoittaa enemmän omana itsenäni. Huumori on aina ollut tärkeä selviytymiskeino. Olen sitä mieltä, että paljon jää käyttämättä, jos huumori unohdetaan seurakunnassa. Toivon, että jonain päivä teksti naurattaisi, toisena liikuttaisi ja kolmantena rauhoittaisi. Ylipäätään toivon, että joulukalenterin luukut antavat kaikille tunteille luvan, Kivisalo sanoo.

Joulukalenterin kuvituksen tyyli on tänä vuonna leikkisän perinteistä

Tänä vuonna joulukalenterin kannessa nähdään kollaasimainen kuvitus. Kuvituksen tekijä Sari Pelho kuvailee kuvituksen tyyliä leikkisän perinteiseksi.

– Rauhoittuminen ja pienet ilonaiheet korostuvat niin joulun odotuksessa kuin joulussakin ja niitä asioita olen halunnut kuvissa ilmentää – hassuttelua unohtamatta, Pelho sanoo.

Kuvittaja toivoo, että joulukalenterin kuvat herättävät kalenterin saajissa hymyä ja iloa.

– Ja oivallusta siitä, että ilo on pienissä ja joskus yllättävissä asioissa.

Joulukalenteri on lahja

Seurakuntien joulukalenteri on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakuntien lahja jäsenilleen. Se on suunnattu ensisijaisesti aikuisille, mutta sopii koko perheen käyttöön.

Pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukalenteri on kerännyt vuosittain satoja lukijapalautteita. Kalenteria on pidetty ajatuksia herättävänä ja sitä on kiitetty yllätyksellisyydestä, armollisuudesta, toiveikkuudesta, ihmisläheisestä kielestä, ilosta ja huumorista. Etenkin ihmiset, joiden suhde kirkkoon on etäisempi, ovat kokeneet kalenterin puhuttelevaksi. Kalenteri luo myös yhteisöllisyyttä. Luukkuja avataan yhdessä perheen kesken, videoyhteyksillä, päiväkodeissa, palvelutaloissa ja sosiaalisessa mediassa.

Joulukalentereja postitetaan noin 370 000 kappaletta adventin alla, 15.11. alkaen, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakuntien jäsenten koteihin.

Ruotsinkieliset kalenterit jaetaan 21.11. ilmestyvän Kyrkpressenin välissä. Ruotsinkielisen kalenterin tekstit on kirjoittanut Maria Sundblom Lindgren.

Kalenterista on myös englanninkielinen versio, jonka tekstit ovat Anna Poutiaisen, Tomi Ahosen, Minna Njembe Njikangin ja Hans Krausen käsialaa.