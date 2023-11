Merikarvia on Satakunnan yrittäjäaktiivisin kunta vuonna 2023

“Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia tästä tunnustuksesta. Se lämmittää mieltämme ja kertoo, että olemme tehneet oikeita asioita yrittäjien hyväksi. Tämä ei ole yhden miehen show, vaan se on laajan yhteistyöverkoston aikaansaama. Kunnan johdon, luottamushenkilöiden ja yrittäjien välillä on luja luottamus ja aito halu panostaa kunnan parhaaksi”, toteaa Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival tyytyväisenä.

Merikarvian yrittäjät ovat erittäin kotiseutuhenkisiä. He ovat osoittaneet kasvuhalua ja -kykyä niin teollisilla kuin palvelutoimialoillakin. Esimerkiksi Eumer Finland Oy, joka valittiin viime viikolla vuoden satakuntalaiseksi yritykseksi, on yksi Merikarvian matkailutoimialan veturiyrityksistä. Kunnan pienestä koosta huolimatta syntyy jatkuvasti myös uusia yrityksiä, ja kunnan tavoitteet yrittäjyyden lisäämisessä on ylitetty.

“Vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien kesken on tiivistä ja rakentavaa. Päättäjissä on erittäin vahva yrittäjien edustus, ja yrittäjyyskasvatus on oppilaitosten fokuksessa. Yrittäjien panos on mukana myös siinä”, kertoo Merikarvian Yrittäjien puheenjohtaja Henna Viikilä.

Merikarvian kunta on tehnyt monia toimenpiteitä yrittäjien palvelemiseksi ja tukemiseksi. Kunta on lisännyt avoimuutta yrittäjien suuntaan, arvioinut yritysvaikutuksia päätöksenteossa, kehittänyt hankintatoimea, nopeuttanut lupa-asioita, auttanut hankerahoituksen järjestämisessä, ratkonut tila- ja kaavoitustarpeita, antanut sparrausapua liiketoiminnan suunnittelussa ja puhunut pankeille kunnan kehitysnäkymistä. Parhaillaan kunta rakentaa yritysHUBia kunnanvirastolle, joka tarjoaa etätyöpisteen nopeiden tietoliikenneyhteyksien äärelle.

“Merikarvia on yrittäjäystävällinen kunta, jossa on hyvä elää ja yrittää. Haluamme jatkaa tätä linjaa ja kehittää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä entisestään. Toivomme, että tämä tunnustus kannustaa koko maakuntaa panostamaan yrittäjyyteen ja sen edellytyksiin”, sanovat kunnanjohtaja ja yrittäjien puheenjohtaja yhteisesti.