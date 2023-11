Suomalainen liikuntapelifirma pokkasi huvi- ja sisäpuistoalan Oscar-palkinnon ja solmi monivuotisen sopimuksen maailman suurimman trampoliinipuistoketjun kanssa

CSE Entertainment vie tuotteitaan lähes 60 maahan ja yrityksen tuotteilla tehdään vuosittain yli 30 miljoonaa liikuntasuoritusta. Tuotanto pelikehityksestä tuotevalmistukseen tapahtuu Kajaanissa. Pohjois-Amerikka on CSE:n tärkein vientialue ja yrityksellä on Yhdysvalloissa oma tytäryhtiö vauhdittamassa kasvua.

Toimialansa arvostetuimman, vuoden parhaan tuotteen palkinnon Orlandossa napannut cycloBEAT on yksi CSE:n viidestä liikuntapelituotteesta. Yhdistävä tekijä kaikissa tuotteissa on viihdyttävä liikuntakokemus ja yhdenvertaisuus. Samat tuotteet sopivat yrityksen viidelle eri asiakasryhmälle, koska liikuntapelisisällöissä on laajasti vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin. Tärkeintä on tuotteiden tuottama positiivinen liikuntakokemus jokaiselle ikään, taito- tai kuntotasoon katsomatta.

IAAPA Brass Ring Awards-kilpailun tuomariston mukaan cycloBEAT motivoi liikkumaan ja edistää hyvinvointia, mikä on harvinaista huvi- ja sisäpuistoalalla. Tuomariston perusteluihin sisältyi, että cycloBEAT yhdistää teknologiaa ainutlaatuisella tavalla, ja eroaa kaikista muista VR / AR –tuotteista. Tuotteessa käytetään peliohjaimena kuntopyörää, ja tuomaristo oli ihmeissään, miten monenlaista pelisisältöä CSE on onnistunut tekemään pyörällä ohjattavaksi. Lisäksi esille nostettiin tuotteen väkivallaton pelisisältö, missä se eroaa monista muista tuotteista.

- Tämä voitto on merkittävä tunnustus, joka antaa meille lisäenergiaa jatkaa työtämme liikunnan ja teknologian parissa. Palkinto kuuluu jokaiselle tiimimme jäsenelle, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi, toteaa CSE:n toimitusjohtaja Veli-Matti Nurkkala.

cycloBEAT-peleissä liikutaan erilaisissa ympäristöissä istumapyörällä polkien. Pyörä on kehitetty erityisesti kuntoutukseen ja kuntoiluun, ja CSE on muuntanut sen peliohjaimeksi. cycloBEAT edustaa huipputeknologiaa, mutta se pelkästään ei riitä. Tuotteen luoma arvo asiakkaalle on osa ratkaisua globaaliin haasteeseen liikkumattomuudesta ja lisätä yhdenvertaisia aktiviteetteja, jotka kasvattavat hyvinvointia.

Yhteistyösopimus maailman suurimman trampoliinipuistoketjun kanssa

Amerikkalaisjätti Sky Zonella on yli 300 trampoliinipuistoa eri puolilla Pohjois-Amerikkaa. Neuvottelut yhtiön kanssa aloitettiin alkuvuodesta 2022, ja he halusivat näyttöä siitä, miten CSE:n tuotteet toimivat Pohjois-Amerikassa ja heidän kohteissaan. CSE toimitti ensimmäisen erän tuotteita keväällä 2023 yli 60 Sky Zone-kohteeseen. Tuotteiden korkea käyttöaste todennettiin saatavilla olevasta reaaliaikaisesti päivittyvästä datasta ja tämä vauhditti osaltaan sopimusneuvotteluita.

- Olemme työskennelleet CSE:n kanssa nyt yli vuoden ja olemme asentaneet heidän tuotteitaan lähes kaikkiin puistoihimme. Heidän palvelunsa on erinomaista, ja kävijämme nauttivat heidän tuotteistaan. CSE on teknologian kärjessä ja innovoi jatkuvasti. Odotamme pitkää suhdetta CSE:n kanssa, kertoo Sky Zonen kehityspäällikkö Eric Taylor.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Orlandossa, maailman suurimmilla sisäaktiviteetti- ja huvipuistojen IAAPA Expo –messuilla.

- Sopimuksen myötä tiivistämme yhteistyötä entisestään Sky Zonen kanssa. Kyseessä on miljoonaluokan sopimus, mikä vauhdittaa osaltaan kasvuamme Yhdysvalloissa, iloitsee CSE:n myyntijohtaja Juha Kauppinen.